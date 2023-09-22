叫外送58元爽中1千萬！5-6月「千萬發票」8張未領 購物細節公開
幸運兒快醒來！財政部表示，112年5-6月期統一發票，截至今（22）日還有8張千萬特別獎仍未領取，而其中最低消費則是外送費58元，領取期限到11 月 5 日止，快找出發票對獎吧！
記者潘毅/綜合報導
112年5-6月期統一發票在7月25日開獎，獎金1000萬元的特別獎中獎號為「29268886」、200萬特獎中獎號碼為「12912565」20萬頭獎中獎號碼「04667172」、「12999667」、「77607087」，領獎期間至112年11月6日止。
🟡112年5-6月未領取「8張千萬發票」清單如下：
◾foodpanda外送費58元
◾北投區知行路上的全家Family Mart買菸，消費122元
◾西門町買阿宗麵線花120元
◾叫台北市松山區光復北路「大台北區瓦斯」花442元
◾使用桃園市宅配通宅配物品花800元
◾台中市梧棲區文昌路上的7-ELEVEN買食物花85元
◾台南市北區日藥本舖花820元購物
◾在高雄中油花301元加油
🟡200萬元特獎部分，則有5張仍未領取，清單如下：
◾博客來消費268元取得的發票
◾桃園市八德區福德一路統一超商花20元購買鮮食
◾台中市西屯區新科路統一超商消費64元食品
◾嘉義市東區文化路TEA’S原味開出的45元飲品發票
◾高雄市三民區熱河一街北回木瓜牛奶消費105元