COMEBUY玫普系列中秋限定3天杯杯折20元 滿足咀嚼控慾望
炎炎夏日隨著(白露)節氣之後，也逐漸讓人感受到秋天的微涼，是否早上起床不再感覺悶熱呢？秋天就適合喝些溫涼的奶茶，COMEBUY選在入秋之時要為大家暖暖心、暖暖身體，引領全新時尚飲概念，以經典（玫瑰普洱系列）飲品為基底，更要滿足咀嚼控的慾望，推薦新組合加料飲品「粉芋玫普奶茶」，以獨家粉條加上芋薯圓，讓粉絲有全新時尚飲選擇。
生活中心/綜合報導
為讓中秋假期有更多體驗機會，凡於2023年9月29日至10月1日(連續三天)，全台COMEBUY現場門市點購(玫普系列飲品：粉芋玫普奶茶、玫普奶茶、玫瑰普洱茶)享杯杯現折20元，每人最高限購三杯，每日限量100杯，數量有限，售完為止。想要感受全新時尚飲的粉絲，千萬別錯過。
COMEBUY玫瑰普洱系列飲品，從2006年開始於市場引領推薦，有「美容茶」之聲譽，嚴選優質普洱為基底，是少數具有玫瑰芬芳兼具普洱熟茶醇厚風味茶種。「玫瑰普洱茶」茶葉含有天然的玫瑰花瓣，經獨家啡茶機萃取，完美將其融合一體，每口尾韻回甘唇齒留香。
COMEBUY更於九月份與Yahoo奇摩合作，要免費送出5000杯超人氣的玩火奶茶+珍珠！只要加入「Yahoo奇摩好朋友計畫」就有機會兌換到！經典玩火奶茶是以新鮮現泡煎茶混拼烏龍茶現萃而成，茶香清爽回甘並帶有百香果、芒果等熱帶水果風味，加以調製成醇香奶茶，再加入口感彈Q略帶焦糖香的珍珠，一杯絕對讓人愛不釋口。
只要完成每日簽到、看新聞等「Yahoo奇摩好朋友計畫」會員任務，就能天天賺奇摩值。奇摩值可兌換咖啡、茶葉蛋、衛生紙等各種好康！2023年9月16日至10月01日期間加碼送COMEBUY，凡於活動期間內加入之新會員，即有機會領取到每日限量300杯的玩火奶茶+珍珠電子票券，憑App電子票券至全台COMEBUY門市即可免費兌換，兌換效期至2023年12月15日，趕緊兌起來。
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