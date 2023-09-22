吳昕陽談新光三越鑽石塔 鎖定時髦客推強項選物！引進最愛麵包店
近期百貨圈熱鬧滾滾！新北市新店裕隆城試營運，台北市東區的新光三越Diamond Towers也將於9月底試營運。新光三越總經理吳昕陽今（22）日表示，新店點雖然面積不大，但多了時髦、多了體驗與社交的概念，還介紹自己最愛的酸種麵包店也將進駐。他指出，截至今年8月底前，全台新光三越整體有2位數成長，認為今年再度突破歷史新高、達成目標業績920億元應該沒有問題！
記者許家禎／台北報導
新光三越睽違7年再次展店，並插旗東區Diamond Towers，新光三越總經理吳昕陽今日表示，選在東區開設新店點意義重大，他自己也非常期待，表示許多都是獨家商品或是為了新店而特別設計規劃的店型與品項，透露有三分之一的品牌更是東區獨家。
吳昕陽指出，新光三越Diamond Towers「看起來簡單，卻又不簡單」，原因是面積不大，僅4500坪，要如何創造差異化成為規劃重點，因此商品得在東區是獨家或是專為這個點設計的店型，盡量不與其他東區百貨商品性重複，並鎖定「時髦」的消費者。
吳昕陽表示，新店點著重營造生活感，強調Select Shop選物店，因此商品流動性、流行性強，對消費者來說也能時時創造新鮮感。館內品牌有星級餐廳Restaurant A、li teppanyaki鐵板燒、香氛10X、以鰻魚料理為主打的日本橋玉井，還說自己最喜歡吃的酸種麵包店Purebread這次也引進。
另外，光是咖啡廳就有5、6間，其中包含興波咖啡，而一樓也有一起合作的保時捷showroom。吳昕陽表示，雖然Diamond Towers這個點面積不大，但將有別於其他傳統百貨公司，多了點時髦、多了點體驗與社交的概念在裡面。而他也看好加入東區商圈，期盼能與大家產生一些「化學變化」，讓東區繁榮興盛共好。