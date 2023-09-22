▲65歲以上長者2功能異常率最高！　國健署籲「量6力」及早預防、延緩失能

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視力、聽力自然退化 隱藏「這些」風險勿輕忽隨著年紀增長，視力、聽力自然會退化，會有看遠、看近、閱讀困難、與人交談聽不清楚等現象。不過雖然這些都是自然老化的現象，但發生在長者身上事實上有其風險，不可隨意輕忽。
國健署指出，視力健康有助於長輩察覺周遭環境的人、事、物，降低長者跌倒風險；聽力健康有助於人與人的正常溝通，避免自卑或孤獨感，降低社會孤立的風險，而長者跌倒與社會孤立都是加速失能的風險因子。
國健署建議，民眾可以透過輔具或環境改善，提升視力、聽力，例如：配戴老花眼鏡、強化環境照明與顏色對比；家人與朋友對話時，可以放慢講話速度，一字字說清楚，同理長輩的聽力困難，不因溝通麻煩而放棄溝通，另外高血壓、糖尿病人的視力衰退風險高，建議應定期做眼睛檢查。
延緩退化關鍵在6能力 及早「量6力」介入、改善此外，事實上身體功能是可以延緩的，「身體年齡」與「實際年齡」是有所差異的。國健署以健康的70歲長者為例指出，有些人需攙扶行走，生活提不起勁，但有些人卻能健步如飛、思緒清晰、充滿活力，雖然年老是人生必經旅程，但身心衰弱的速度，每個人都不同，有些長輩能延緩，甚至能避免失能發生。
而世界衛生組織（WHO）也曾提出科學理論，說明延緩身體功能衰退的原因，關鍵在於維持6項內在能力，包含「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」。
因此，國健署以此發展出「量六力」服務並積極推動，希望透過醫事人員評估，早期發現長輩功能衰退的徵兆，及早衛教與介入運動、營養飲食及社交互動等活動，預防及延緩失能。
為方便民眾使用手機評估功能衰退與否，國健署還發展出「量六力LINE APP」，並整合健康及服務據點的資訊，以及透過定期推播，讓民眾認識六力的重要。民眾可透過LINE ID搜尋「@hpaicope」，加入「國健署 長者量六力」LINE官方帳號好友。
吳昭軍署長表示，長者、家屬及主要照顧者都可以加入「國健署 長者量六力」LINE官方帳號，自己在家評估並點選「健康資訊」進行自我健康管理，或點選「資源地圖」查詢功能評估及社區課程（活動）之服務據點主動參與，將量六力融入成為生活的一部分，成為一股健康助力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59326
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