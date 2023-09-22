嗆記者問太多惹議 徐千晴今90度鞠躬道歉：最近事情、壓力較大
新竹市府發言人徐千晴昨（21）日因為嗆記者「問太多」引發媒體炸鍋，徐千晴今（22）日上午陪同市長高虹安出席活動時，對近日爭議90度鞠躬道歉，並表示最近事情比較多，壓力比較大，對於一起共事的記者朋友們發言不當，她會虛心接受指教。
記者李春台／新竹報導
事件起因於市府媒體群組中，有一名記者在群中表示自己接到徐千晴來電詢問，「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」以及「不能統一一下嗎」。上述言論曝光後引發媒體炸鍋，網紅四叉貓也評論此事指出，「我是覺得誰失言就誰道歉吧，發言人還有專屬的發言人喔？是不是想墊高自己啦」。
記者在市府媒體群組的對話曝光後，徐千晴並未在第一時間處理，反而是新竹市行政處長吳皇昇也出面緩頰，稱「發言人無心之過，請見諒」。此舉也讓四叉貓大酸，「發言人還有專屬的發言人喔」。
嗆記者事件越滾越大，徐千晴也在今天上午6點多在群組發出道歉聲明，「各位媒體先進早安，感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」
上午徐千晴陪同高虹安出席活動時，遇見大批媒體，徐千晴在現場90度鞠躬再次道歉表示，「非常感謝大家的指教，最近事情比較多，壓力也比較大，昨天對於一起共事的記者朋友們發言不當，我會虛心接受指教，再次向記者朋友們道歉」。