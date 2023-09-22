泛藍分裂無解？侯漢廷透露：要跟張斯綱公開談卻被「已讀不回」

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侯漢廷在臉書發布貼文回應，自參選以來，多則媒體報導國民黨「已來溝通」「已經整合協調」，甚至聲稱自己「要選別區」，「上該皆屬不實資訊，我並未收到任何聯繫」。
侯漢廷再指，自己與張斯綱私訊對話，對溝通持開放態度，8月底張先來訊，詢問「我們自己聯繫談一談，如何？」一直到8月31日，自己的回應都是「待你回台，可以安排在媒體公開談」，最後卻被已讀不回，張斯綱今證實自己所言為真，至今溝通進度為零，大概能理解國民黨的態度。
侯漢廷說，自己非常理解國民黨規定，表態支持自己恐受黨紀處分，因此過往好友、前輩，哪怕邀約節目或合體，都極其謹慎，特別強調非為自己站台。
「不論誰支持我，張斯綱議員都不用急著退選，人民比的是問政戰力，看的是打貪除弊，不是情緒勒索的能力」，侯漢廷說，自從自己告發民進黨總統參選人賴清德後，張斯綱議員也跟進告發，英雄所見略同共同告發民進黨，展現戰力打綠。
侯漢廷也表示，在野團結還是最大目標，但要團結在戰鬥力與能力之上，將盡所能宣揚民進黨的惡政，也邀請張斯綱加入，畢竟人民才是宣傳爭取的對象。
最後侯漢廷說，歡迎溝通，亦可幕僚先行，但拒絕放話，要落在實處公開透明，認為人民不是候選人的玩物，沒有任何道理候選人私下「搓湯圓」要選民接受，人民拒絕被綁架，人民要自由的選賢舉能，直言「如果沒有地方及藍軍的支持，就沒有我侯漢廷出線的空間」。