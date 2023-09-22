蕭煌奇地獄哏連發！曝開車去台東　「旁邊坐李炳輝」

蕭煌奇在生日前夕來去台東獻愛心，率孫淑媚、向蕙玲、卓義峯等實力唱將，為今年的台東「長青嘉年華」揭開精彩序幕。有備而來的蕭煌奇開放點歌現場，聽到有長輩點唱〈末班車〉，幽默的蕭煌奇笑說：「感覺都長輩很喜歡點唱這首，但其實這首不太適合唱給長輩們聽，畢竟『末班車』歌名有點不討喜。」此外蕭煌奇還加開「地獄哏」直言：「我這次開車過來參加活動，旁邊坐李炳輝，竟然告訴我開車開慢一點！」
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會上，全場長輩幫9月22日生日的蕭煌奇慶生，等蕭煌奇表演完後，無預警推出蛋糕更夥同台下歌迷一起場生日快樂歌，讓蕭煌奇開心許下心願：「希望長輩粉絲朋友們都身體健康平安，也希望有朝一日，我能帶著全方位樂團到世界各地巡迴演出！」
提及過去慶生難望的經驗，蕭煌奇透露，某一年生日當天與黃小琥、康康一同到美國做商演，兩位好友原本特別策畫要幫他祕密慶生，儘管在台灣、美國連切兩個蛋糕，但過程中卻笑料百出，蕭煌奇提到：「因為小琥姐要康康把蛋糕藏起來，結果康康哥後來想說，煌奇不是看不見，為什麼蛋糕還要藏起來？！結果全場笑歪！原來我們都被小琥姐『莊孝維』了！」
至於好久不見的孫淑媚，這次為銀髮族獻唱準備了許多歌頌親情的好歌〈感恩的心〉、〈父母的心聲〉、〈媽媽你無對我講〉等經典金曲掀起全場長輩共鳴大合唱，聽到台下年長歌迷跟著唱和都宛如完美和聲，讓孫淑媚忍不住稱讚：「每一首現場演唱的歌曲 ，所有長輩都會唱而且大家都唱的很好聽 ，早有耳聞台東人很會唱歌，真的人人都是歌唱高手啊！」有一陣子沒出現螢光幕前的她也趁著機會，宣告「有喜」，預告從9月底開始每個月將有新歌上架，她開心地說：「已經快6年沒發片，希望大家能多多支持！」