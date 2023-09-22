大學作業請學生「找對象約會」！老師還要證據 學生苦笑：超級難
到了大學之後，各種課程內容都與高中以下完全不同，看重學生自己的發揮與創意。近期就有學生拍下一堂課的作業，沒想到老師卻出了一大難題，要他們「找對象約會」一次，還要留下證據，而完整內容曝光也掀起網友熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在臉書上分享在一堂課中，老師以投影幕出的最新作業，是要求學生「請找一位異性朋友約會一次(同性戀者請找同性)，一起討論並填寫婚姻生活計畫書」，同時在聊天吃飯並做簡單記錄與拍照存證(要有日期)並上傳，留下證據供老師檢視。這項作業一出，也立刻讓當事人哀號：「這功課怎麼這麼困難...怎麼完成阿？」
作業內容隨即引爆網路熱議，不少大學生紛紛驚呼「這作業對我這種單身20年的人來說，根本比做報告還難一百倍」、「老師在幫月老拚業績嗎」、「完蛋，這我肯定交不出來，要被當了吧」；也有過來人認為「老師神助攻耶!可以用作業當藉口搭訕喜歡的人」、「我喜歡這種課程耶，好有趣，還可以認識新朋友」、「這個老師太讚了，怎麼以前讀書時，我的導師不是他」、「老師強迫大家脫離舒適圈哈哈哈」。
隨後也有知情女同學在論壇Dcard上解答，這是文化大學的一門通識課，名為「性別與社會」，隨後也分享了課堂中的「婚姻生活企劃書」，老師會一步一步帶著同學做理解。同時她也大讚，該堂課的老師教學十分認真，人也很好，學分其實不算難拿。