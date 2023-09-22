被質疑躲到台中閃立院質詢　業者無辜受罰鄭文燦回應講不明白

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鄭文燦否認躲質詢，他表示按照《立法院職權行使法》，係由首長率同部會首長報告，「我們是依慣例而行」，立委所有的質詢建議，他都會清楚聆聽與了解。
他同時細說從頭，表示今年2月國內雞蛋供應產生巨大缺口，大概每天200萬到300萬顆之間，當時產地批發價格從每箱1000、1200一路往上飆，黑市價格高達1800元；加上國內發生禽流感，在養蛋雞的數量從3500萬掉到3050萬隻。針對市場缺口如何補足、在養蛋雞如何增加，院長陳建仁指示召開協調會，希望建立一套機制，讓雞蛋供應可以平穩。
鄭文燦說，雞蛋進口策略是缺5%要預警、10%要進口，若當時不採取進口策略，雞蛋一顆會超過9元甚至更高。對於這次進口雞蛋衍生食安討論，造成許多人非常不放心，鄭文燦再次說「行政團隊必須深深致歉，針對產地標示、進口效期應該有明確規定。」他說，中央畜產會工作人員執行過程中確實對食安規範了解不夠，造成加工業者誤標的，在七月做了更正，「我們針對錯誤要檢討、追究責任」。
台中兩家業者遭檢方列為被告，衛福部長薛瑞元也說「誰標的就罰誰」，鄭文燦並未明確回應，只說未來針對進口蛋的食安規範應嚴謹明確，冷鏈保存也須讓大家放心，「院長指示精進方案，讓台灣有完整的雞蛋供應策略，在養蛋雞要有足夠數量，萬一短缺，進口策略要符合需求」。