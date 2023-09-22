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被質疑躲到台中閃立院質詢　業者無辜受罰鄭文燦回應講不明白

▲鄭文燦到台中出席全國漁民節頒獎典禮，針對進口蛋爭議並未說明清楚。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）
▲鄭文燦到台中出席全國漁民節頒獎典禮，針對進口蛋爭議並未說明清楚。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.22）

記者顏幸如／台中報導

負責協調雞蛋進口的行政院副院長鄭文燦上午未到立法院報告，被立委王鴻薇質疑是閃避質詢。下午他到台中參加活動，媒體詢問衛福部將開罰加工業者而非農業部，他未明確回答只是再度致歉、強調行政院將提出精進方案，讓台灣有完整的雞蛋供應策略。

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鄭文燦今（22）日下午到台中出席全國漁民節頒獎典禮，媒體問及院長陳建仁上午在立法院答詢時表示，進口蛋規劃及執行由副院長協調進行，整個事件究竟是哪裡出狀況？今天他未赴立法院報告，是否如王鴻薇所言在躲質詢？衛福部長薛瑞元表示將開罰業者而非農業部，是否覺得業者無辜？

鄭文燦否認躲質詢，他表示按照《立法院職權行使法》，係由首長率同部會首長報告，「我們是依慣例而行」，立委所有的質詢建議，他都會清楚聆聽與了解。

他同時細說從頭，表示今年2月國內雞蛋供應產生巨大缺口，大概每天200萬到300萬顆之間，當時產地批發價格從每箱1000、1200一路往上飆，黑市價格高達1800元；加上國內發生禽流感，在養蛋雞的數量從3500萬掉到3050萬隻。針對市場缺口如何補足、在養蛋雞如何增加，院長陳建仁指示召開協調會，希望建立一套機制，讓雞蛋供應可以平穩。

鄭文燦說，雞蛋進口策略是缺5%要預警、10%要進口，若當時不採取進口策略，雞蛋一顆會超過9元甚至更高。對於這次進口雞蛋衍生食安討論，造成許多人非常不放心，鄭文燦再次說「行政團隊必須深深致歉，針對產地標示、進口效期應該有明確規定。」他說，中央畜產會工作人員執行過程中確實對食安規範了解不夠，造成加工業者誤標的，在七月做了更正，「我們針對錯誤要檢討、追究責任」。

台中兩家業者遭檢方列為被告，衛福部長薛瑞元也說「誰標的就罰誰」，鄭文燦並未明確回應，只說未來針對進口蛋的食安規範應嚴謹明確，冷鏈保存也須讓大家放心，「院長指示精進方案，讓台灣有完整的雞蛋供應策略，在養蛋雞要有足夠數量，萬一短缺，進口策略要符合需求」。

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