國中生熬夜到1點不睡！媽發現「老師要求」傻眼 作家：意義何在
大家歷經過求學階段，肯定都經過「背誦課文」、「國語註釋」的階段，往往在考試的時候，都會出現字詞的解釋要一字不漏寫下的試題，相信大家都還記得這段經驗。然而近日，作家廖玉蕙對此事感到非常驚訝，表示聽聞友人的國一女兒，因為老師規定要「一字不差背誦註解」，因而唸到凌晨一點還沒睡，讓他直搖頭，甚至認為這是非常「駭人聽聞」的。
記者張嘉哲/綜合報導
作家廖玉蕙日前在臉書表示，一位文友在臉書上發文說「國一的女兒到凌晨一點都還沒睡，只因為要一字不差地完整又完美的背誦國文課本裡的註釋，因為學校老師規定，國文小考要考注釋，而且必須連同標點符號、注音、字句，有些課本的註釋真的是不知所云，背這種註釋的意義何在？若任何一個小地方寫錯了，整題不算分，（一題10分）若小考沒有考過60分，該小考當天重考，考到你及格為止」。
這讓廖玉蕙著實嚇到，不敢相信國一的教學現場還有這樣的教學方法，廖玉蕙說「國文教育生吞活剝的記誦課文的手法已然遭到淘汰，國文教育開始比較強調思辨能力的培養了，結果誰知竟然變本加厲到一字不差去背誦註解的地步，真是駭人聽聞。」
「有老師強調學生程度良莠不齊，背誦對程度不好的學生可以跟上腳步」廖玉蕙說「我倒認為就因為良莠不齊才更需要開放解釋的多元化，不能用單一的解釋詞彙來讓全體奉行，只要符合字詞的意思，沒有錯解就行、無需強記硬背。
廖玉蕙感嘆「我想不出一字不漏背誦的意義在哪裡？把註釋的文字、標點悉數背起來，考試的時候，再把標準答案原封不動吐出來，對學生而言，不就暗示答案只能有一個，除此之外，都是錯誤，這完全背離多元詮釋的教育初衷。一字不漏的背誦，和因為喜歡而想把它背起來的，也不是同一回事，而居然必須背誦到深夜絕對是不足取的」。
對此，教育部也做出回應，國中階段國語文領域，強調應用閱讀策略增進學習效能，教師會引導學生閱讀多元文本，進而整合跨領域知識、解決問題。會持續透過中央輔導團、縣市輔導團和教師社群，提供各校國文教師專業支持，提升國語文教學技巧。