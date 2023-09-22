獨／《未來少女》詩雅演活印尼移工！《地獄》林哲熹獻妙招背台詞

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所幸有資深前輩帶領，詩雅在劇裡表現不錯，演哭戲的時候，她一直讓自己保持在緊張狀態下，比較容易哭得出來，也很感謝演員們的幫忙，讓哭戲不需要太久的時間就能順利完成。她提及林哲熹在腳本部分幫助自己很多，「那時候我覺得『執法過當』這四個字很難記起來，哲熹哥說你可以用諧音記『直髮』，我就立刻記起來了！」
她在劇中挑戰懷孕、生產等戲分，非常考驗新人的功力，詩雅透露演這些高難度場景之前都很焦慮、擔心，完全不知道該如何詮釋這場戲，畢竟現實中沒有這些經歷，不過有前輩指導，一下子就進入演戲狀態，「在法庭時，人碩哥演戲的瞬間，讓我真的覺得他是瞧不起妮妮，這個瞬間讓我當時也直接反應出『我也討厭他』的想法！」
她認為詮釋懷孕最辛苦的部分，是需要長時間的戴著有重量的假肚子，戴了一整天後，整個人嚴重腰痠背痛，工作人員看著她辛苦的模樣，笑說真的很有懷孕的感覺，「演羊水破了的時候，我也有問生過孩子的工作人員，結論就是生孩子的時候很像月經來，但是是100萬倍痛！」
最妙的是，詩雅來台多年後，中文發音越來越標準，在選角時被說過中文太好了，與劇中角色有明顯的印尼口音，顯然不是很符合，不過導演認為，劇裡設定該角色讀過大學，所以中文口音很好也很正常，詩雅更開心表示，最近錄新歌時得到經紀公司老闆斐立普的正音教學，現在中文確實比之前更好。
詩雅表示，演戲跟唱歌的差別是，演戲時不能盯著鏡頭，但在表演時要注重看鏡頭，有時候在舞台上表演，鏡頭拍攝其他團員時會下意識默默避開鏡頭，然後會驚覺「啊！不對！要看鏡頭！」所以必須提醒自己切換這個習慣，唱歌跳舞就是展現自己，「我在試著表現出一首比較有個性、稍微性感的舞時，反而大家會覺得那個不像我，所以我就會思考怎麼樣表演才會更有林詩雅的風格！」但不管是演戲或唱跳，自己都很喜歡。
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