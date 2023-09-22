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獨／《未來少女》詩雅演活印尼移工！《地獄》林哲熹獻妙招背台詞

《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅（右）在《地獄里長》 飾演移工看護「妮妮」，第一次演戲就要挑戰哭戲、懷孕生子。左為飾演社工的海裕芬。（圖／風起娛樂提供）
《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅（右）在《地獄里長》 飾演移工看護「妮妮」，第一次演戲就要挑戰哭戲、懷孕生子。左為飾演社工的海裕芬。（圖／風起娛樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

台灣最強女團選秀節目《未來少女》，成員都是多才多藝，不僅能歌善舞會Rap，竟然還有演戲精湛的新秀，來自緋紅魅影CRIMZON的印尼籍成員林詩雅，客串電視劇《地獄里長》警察誤殺移工的單元，初次演出戲劇就跟許傑輝、鄭人碩、林哲熹等資深演員對戲，還要詮釋懷孕生子、哭戲跟強拍裸照劇情，對年紀小小的她著實是個挑戰，還好有前輩協助指導，她一直在「執法過當」這句台詞卡關，最後林哲熹教她改念成「直髮」，瞬間點通詩雅，把台詞牢牢記住。

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《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅來台多年，中文能力非常不錯。（圖／翻攝自詩雅IG）
《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅來台多年，中文能力非常不錯。（圖／翻攝自詩雅IG）
來台5年的詩雅，2年多前客串《地獄里長》，在裡面飾演印尼移工「妮妮」，當時正在讀書，沒有追過台灣的劇，對於台灣演員一無所知，確定要跟前輩們演戲後，立刻查了資深前輩的作品，結果深入了解後反而變得更緊張，驚訝地說：「前輩們每個都超厲害，再加上當時電影院剛好在上映哲熹哥跟人碩哥的電影，緊張的程度又更高了！」

《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅在《地獄里長》體驗演戲，過程非常緊張。（圖／翻攝自詩雅IG）
《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅在《地獄里長》體驗演戲，過程非常緊張。（圖／翻攝自詩雅IG）
所幸有資深前輩帶領，詩雅在劇裡表現不錯，演哭戲的時候，她一直讓自己保持在緊張狀態下，比較容易哭得出來，也很感謝演員們的幫忙，讓哭戲不需要太久的時間就能順利完成。她提及林哲熹在腳本部分幫助自己很多，「那時候我覺得『執法過當』這四個字很難記起來，哲熹哥說你可以用諧音記『直髮』，我就立刻記起來了！」

▲《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅外型甜美，與《地獄里長的》的移工形象差異頗大。（圖／翻攝自詩雅IG）
▲《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅外型甜美，與《地獄里長的》的移工形象差異頗大。（圖／翻攝自詩雅IG）
她在劇中挑戰懷孕、生產等戲分，非常考驗新人的功力，詩雅透露演這些高難度場景之前都很焦慮、擔心，完全不知道該如何詮釋這場戲，畢竟現實中沒有這些經歷，不過有前輩指導，一下子就進入演戲狀態，「在法庭時，人碩哥演戲的瞬間，讓我真的覺得他是瞧不起妮妮，這個瞬間讓我當時也直接反應出『我也討厭他』的想法！」

她認為詮釋懷孕最辛苦的部分，是需要長時間的戴著有重量的假肚子，戴了一整天後，整個人嚴重腰痠背痛，工作人員看著她辛苦的模樣，笑說真的很有懷孕的感覺，「演羊水破了的時候，我也有問生過孩子的工作人員，結論就是生孩子的時候很像月經來，但是是100萬倍痛！」

▲《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅（右）在《地獄里長》 飾演被人凌辱的印尼移工，慘遭勞工仲介欺負。（圖／風起娛樂提供）
▲《未來少女》緋紅魅影成員林詩雅（右）在《地獄里長》 飾演被人凌辱的印尼移工，慘遭勞工仲介欺負。（圖／風起娛樂提供）
 最妙的是，詩雅來台多年後，中文發音越來越標準，在選角時被說過中文太好了，與劇中角色有明顯的印尼口音，顯然不是很符合，不過導演認為，劇裡設定該角色讀過大學，所以中文口音很好也很正常，詩雅更開心表示，最近錄新歌時得到經紀公司老闆斐立普的正音教學，現在中文確實比之前更好。

▲《未來少女》林詩雅透露背不起來台詞，靠著林哲熹給的方法將「執法過當」背起來。（圖／翻攝自《地獄里長》FB）
▲《未來少女》林詩雅透露背不起來台詞，靠著林哲熹給的方法將「執法過當」背起來。（圖／翻攝自《地獄里長》FB）
詩雅表示，演戲跟唱歌的差別是，演戲時不能盯著鏡頭，但在表演時要注重看鏡頭，有時候在舞台上表演，鏡頭拍攝其他團員時會下意識默默避開鏡頭，然後會驚覺「啊！不對！要看鏡頭！」所以必須提醒自己切換這個習慣，唱歌跳舞就是展現自己，「我在試著表現出一首比較有個性、稍微性感的舞時，反而大家會覺得那個不像我，所以我就會思考怎麼樣表演才會更有林詩雅的風格！」但不管是演戲或唱跳，自己都很喜歡。

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