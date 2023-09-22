劉冠廷成功求婚孫可芳！自爆還是「無殼蝸牛」冷氣打開會有酸味
電影《老狐狸》今（22）日釋出首支預告，劉冠廷和白潤音輪番上演洗澡戲，沒穿衣服就開門大喊「關瓦斯！」片中他們父子倆省吃儉用只為買房，是至今台灣社會依然有高度共鳴的人生課題。現實中劉冠廷雖已求婚，但他坦言自己仍在租屋，又因不少家具都是房東的：「冷氣壞掉房東也是換二手的，打開會有一陣酸味」，所以他努力打拚希望早日買房。
記者黃雅琪／綜合報導
《老狐狸》故事發生在1989年，台灣股市狂飆創下歷史高點的年代，白潤音飾演「廖界」與劉冠廷飾演的父親「廖泰」相依為命，他們長久的期盼就是脫離無殼蝸牛。為了追逐高漲房價，父子倆在家日日上演「省錢大作戰」打包剩菜、家庭代工，甚至一洗完澡便立刻喊對方：「先去關緊瓦斯！」以防多漏、多開銷。
關於個人省錢經驗，劉冠廷舉例騎機車要加油時：「以前有比較過加油到底要加金額？還是公升？去比較看哪個划算」，大學時他會拿大寶特瓶在學校裝水回去、吃秤重計價的自助餐時會把水分瀝乾。
對於買房子，劉冠廷透露：「剛出社會時是根本想都不敢想，只能偶爾買彩券，夢想著有一天中頭獎我就可以！」劉冠廷坦言目前仍是租房子，家具都是房東附的，畢竟退租後要歸還暫時不適合買自己的；他笑說冷氣壞掉，房東換的是二手的打開會有一陣酸味，所以現在的目標就是：「努力打拚，希望有朝一日可以買到房子！」《老狐狸》11月24日全台上映。