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Apple Watch救了我媽！台灣用戶寄信感謝Tim Cook　血流畫面曝光

▲Apple Watch內建「跌倒偵測」，幫助台灣用戶黃小姐發現母親跌倒，且撞破玻璃血流滿地，讓她激動發信給Tim Cook表達感謝。（圖／官方提供）
▲Apple Watch內建「跌倒偵測」，幫助台灣用戶黃小姐發現母親跌倒，且撞破玻璃血流滿地，讓她激動發信給Tim Cook表達感謝。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15吸引了大量目光，Apple Watch 則是默默的再次救了台灣用戶，在9月初台灣用戶辛先生曾寫信給蘋果執行長 Tim Cook，感謝Apple Watch 「跌倒偵測」成功救了受傷的他，日前還有黃小姐也發信表示「Apple Watch 救了我媽媽！」同時分享了現場血淋淋畫面。

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Apple Watch不僅僅是一支錶，功能持續的更新，讓手錶成為了保命符。上個月 Apple Watch 的跌倒偵測救了台灣使用者辛先生ㄧ命後，近日還有一位黃小姐發信給 Tim Cook 表示感謝，因為 「Apple Watch 救了我媽媽」，當時的畫面也曝光，破碎的玻璃、血淋淋的畫面，場面頗為驚悚。

▲跌倒偵測。(圖／官方提供)
▲Apple Watch內建「跌倒偵測」功能。(圖／蘋果提供)
黃小姐在信中表示，8月時媽媽在家裡跌倒撞破玻璃，當時流了非常多血，Apple Watch 馬上通知 119，並發送通知給她跟住在美國的姐妹。黃小姐立刻回撥電話給媽媽，媽媽因為失血很多接到電話時已經相當虛弱，所幸救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，立即將媽媽送醫，拯救了媽媽的性命。

雖然心有餘悸，但黃小姐特別發信給Tim表達感謝，「要是沒有 Apple Watch，那天我們就失去媽媽了」，信中也鼓勵 Apple 持續創新，並希望讓全世界知道 Apple Watch 不僅是一個配件，真的可以守護獨居年長者的生命健康。

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