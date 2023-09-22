獨居嬤嗶嗶聲吵到受不了　警解決「這件事」

崑山科大連兩年前進職棒殿堂 陳飛霖、巫柏葳入選台鋼雄鷹

▲ (前排左起)崑大棒球隊選手巫柏葳、李欣穎、陳飛霖入選台鋼雄鷹，與(後排右起) 校長李天祥、副校長鐘俊顏合影。（圖／崑山科大提供）
▲ (前排左起)崑大棒球隊選手巫柏葳、李欣穎、陳飛霖入選台鋼雄鷹，與(後排右起) 校長李天祥、副校長鐘俊顏合影。（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學自108年成立甲組棒球隊以來，持續培訓優秀的球員進入職業棒球市場，其中公共關係暨廣告系校友李欣穎於2022年加入台鋼雄鷹，成為首位進入職棒的選手，今年再傳捷報，公廣系112級畢業生陳飛霖、休運系三年級巫柏葳皆在今年中華職棒季中選秀會上獲台鋼雄鷹指名入選。

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2023年中華職棒季中選秀會於712日舉行，本屆選秀會總計有177位好手符合資格，台鋼雄鷹最後宣布簽下10名球員，崑山科大甲組棒球隊球員巫柏葳在測試會時投出149公里速球，寫下個人生涯最速紀錄；陳飛霖在此之前未曾擔任國手，然而跑壘速度驚人，讓台鋼雄鷹打擊教練路易士留下深刻印象，在選秀會第二輪獲得第一指名，兩人雙雙雀屏中選，跟隨學長李欣穎的腳步，將以投手與內野手為團隊效力。


談起生涯經歷，兩人自小就加入棒球隊，陳飛霖一路參與高雄復興國小少棒隊、五福國中青少棒隊、屏東縣美和中學青棒隊，因姐姐陳玫君是公廣系系友，引薦他至崑大就讀，他於2019年加入該校甲組棒球隊，積極訓練並參與108學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組二級）奪下團體獎冠軍，不僅兼顧課業維持好成績，更寫得一手好字，品學兼優的傑出表現備受師長讚賞。他未來也預計攻讀研究所，積極經營個人形象，並協助母校傳授專業貢獻己力。

▲(左4起)李欣穎、陳飛霖、巫柏葳獲崑大師長及教練表揚。（圖／崑山科大提供）
▲(左4起)李欣穎、陳飛霖、巫柏葳獲崑大師長及教練表揚。（圖／崑山科大提供）
而巫柏葳上大學前皆在台中接受培訓，歷經美群國小少棒隊、光復國中青少棒隊、西苑中學青棒隊，直到2021年加入崑大甲組棒球隊，過程手臂一度負傷，讓他投球速度不盡理想，但他從未放棄，在崑大棒球隊教練協助下勤奮練習，也接受前職棒球員張立帆的指導，讓球速日漸恢復水準，與陳飛霖參加2022年第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽，獲得團體獎第五名，在個人獎更奪下三振王的獎項，累積的豐沛實力在今年選秀大放異彩，成功領取通往職棒的門票。

▲崑山科大棒球隊與教練們及校內師長合影。（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大棒球隊與教練們及校內師長合影。（圖／崑山科大提供）
崑大校長李天祥表示，恭喜巫柏葳、陳飛霖再獲台鋼雄鷹入選，本校身為技職教育領航者，不僅注重學業，也鼓勵學生發展多元長才，其中指導巫柏葳的前職棒球員張立帆在這學期也成為樂活學程講師，將利用運動科學協助長輩進行安全肢體活動。透過禮聘優秀師資為學生授課，亦培養多重專業技能，未來投身運動相關產業，為就業拓展更寬廣的職涯道路。

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