崑山科大連兩年前進職棒殿堂 陳飛霖、巫柏葳入選台鋼雄鷹

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2023年中華職棒季中選秀會於7月12日舉行，本屆選秀會總計有177位好手符合資格，台鋼雄鷹最後宣布簽下10名球員，崑山科大甲組棒球隊球員巫柏葳在測試會時投出149公里速球，寫下個人生涯最速紀錄；陳飛霖在此之前未曾擔任國手，然而跑壘速度驚人，讓台鋼雄鷹打擊教練路易士留下深刻印象，在選秀會第二輪獲得第一指名，兩人雙雙雀屏中選，跟隨學長李欣穎的腳步，將以投手與內野手為團隊效力。
談起生涯經歷，兩人自小就加入棒球隊，陳飛霖一路參與高雄復興國小少棒隊、五福國中青少棒隊、屏東縣美和中學青棒隊，因姐姐陳玫君是公廣系系友，引薦他至崑大就讀，他於2019年加入該校甲組棒球隊，積極訓練並參與108學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組二級）奪下團體獎冠軍，不僅兼顧課業維持好成績，更寫得一手好字，品學兼優的傑出表現備受師長讚賞。他未來也預計攻讀研究所，積極經營個人形象，並協助母校傳授專業貢獻己力。
而巫柏葳上大學前皆在台中接受培訓，歷經美群國小少棒隊、光復國中青少棒隊、西苑中學青棒隊，直到2021年加入崑大甲組棒球隊，過程手臂一度負傷，讓他投球速度不盡理想，但他從未放棄，在崑大棒球隊教練協助下勤奮練習，也接受前職棒球員張立帆的指導，讓球速日漸恢復水準，與陳飛霖參加2022年第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽，獲得團體獎第五名，在個人獎更奪下三振王的獎項，累積的豐沛實力在今年選秀大放異彩，成功領取通往職棒的門票。
崑大校長李天祥表示，恭喜巫柏葳、陳飛霖再獲台鋼雄鷹入選，本校身為技職教育領航者，不僅注重學業，也鼓勵學生發展多元長才，其中指導巫柏葳的前職棒球員張立帆在這學期也成為樂活學程講師，將利用運動科學協助長輩進行安全肢體活動。透過禮聘優秀師資為學生授課，亦培養多重專業技能，未來投身運動相關產業，為就業拓展更寬廣的職涯道路。