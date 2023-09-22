《未來少女》曹晶晶高唱獻給姑婆！國寶級舞家曹金鈴感動大打95分
國寶級舞蹈家曹金鈴今（22）日在中正紀念堂舉辦「圓夢成真：曹金鈴舞動人生回顧展」，姪孫女曹晶晶也現身到場力挺，身為節目《未來少女》薄荷水晶的成員，曹晶晶現場還高歌Alicia Keys的〈Fallin'〉來獻給姑婆曹金鈴，讓現場相當溫馨，還獲得曹金鈴95分的超高評價，此外，在受訪時姑姪倆人相當活潑，曹金鈴更大方分享瘦身祕訣。
記者詹鎰睿／台北報導
面對曹晶晶在舞蹈上面的表現，曹金鈴大讚，是她教跳舞以來這麼多學生裡面算快的，而且一出聲指導，曹晶晶就馬上能理解並且展現出來，「對一個老師來講，我很高興！」曹金鈴還強調，做好基本動作非常重要。
曹晶晶透露，她再讀2年高中就要畢業，希望未來能到美國唸大學，就讀夢寐以求的醫學系，目前在演藝、學業奔波的她，更充滿自信地表示，現在就是把節目《未來少女》和高中課業顧好，好好把握這珍貴的兩年去學習，姑婆曹金鈴更給曹晶晶的表現，給予95分的超高評價。
面對外界負面言論，曹晶晶相當樂觀，不僅會觀看所有網路論壇的留言，還會去反省自我，幸好有身旁朋友、家人的鼓勵，她才能繼續享受舞台表演。曹金玲則在一旁笑說，「要是我根本不看這些留言，而且我好處都是獨舞，所以可以盡情發揮。」但也反過來稱讚曹晶晶很堅強，願意在負面聲浪中學習。
有趣的是，曹晶晶還現場大方透露保持身材的祕訣，更起身教導大家，例如想要去除腰間的肥肉，可以上半身不動，下半身運動至少100下，做超過一週後就會有明顯的變化，動作非常簡單且基礎，結果現場記者們做完後各個痠到不行，意外形成非常有趣的畫面。
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