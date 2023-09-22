中秋、國慶連假來了！國道哪邊有「高乘載」管制　出遊懶人包快看

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為維持假期間國道交通合理服務水準，高公局透過大數據分析歷年中秋節及國慶日連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施如下：
❗匝道封閉：
中秋節連假
1.112年9月29日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
2.112年9月30日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
3.112年9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
國慶日連假
1.112年10月7日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
2.112年10月8日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
3.112年10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
❗高乘載管制：
中秋節連假
1.112年9月29日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
2.112年9月30日至10月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
國慶日連假
1.112年10月7日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
2.112年10月8日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
❗收費措施：
(一)單一費率：112年9月29日至10月1日(中秋節連假)、112年10月7日至10日(國慶日連假)。
(二)路段差別費率：112年9月29日至10月1日(中秋節連假)、112年10月7日至10日(國慶日連假)，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：112年9月29日至10月1日(中秋節連假)、112年10月7日至10日(國慶日連假)，每日0至5時國道全線暫停收費。
🟡開放路肩：(中秋節及國慶日連假皆適用)
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
🟡匝道儀控：(中秋節及國慶日連假皆適用)
連假期間視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
🟡替代道路：(中秋節及國慶日連假皆適用)
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6南投往返台中地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
🟡暫停施工：
112年9月28日12時至10月1日24時、10月6日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
中秋節及國慶日連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。