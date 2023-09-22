大家來找碴！臉書Logo變了 「差異不大」的設計暗藏玄機
Meta近期針對臉書（Facebook）Logo做了些微的改變，原先的藍底變得更為明亮飽和。官方解釋，每項調整都是為了讓整體設計更加和諧，此次設計目的是為了將大膽、活力、永恆等元素，融入到Facebook 標誌中，將核心藍色表達的更為自信，讓白字「f」能夠更為突出。
記者鄭妤安／台北報導
雖然新設計相較以往變化不大，美國科技媒體《The Verge》甚至以此作為標題，幽默表示「臉書Logo還是藍色的，只是變得更藍了（The Facebook logo is still blue, but it’s a little more blue.）」
報導中提到，該平台每日的活躍用戶數量高達20億，而原先的標誌已是科技界最知名的標誌之一，這次Meta僅稍微調整Logo，而非推出全新設計是有道理的。
事實上，Meta也針對Logo及「Facebook」的全文字體進行更新，改使用自訂字體「Facebook Sans」，提高文字標示的易讀性。官方表示，這些改變除了傳承公司形象外，還能使字體與Logo有更為緊密的關係。
除了標誌之外，Meta也擴展「用戶反應（Reactions）」的視覺呈現，使表情符號更加立體也更具情感，以便使用者在以任何尺寸觀看下，圖標都足夠清晰可見。有趣的是，其中一個表情符號從「><」，變成月亮笑眼「^ ^」。
Meta計劃對Facebook的外觀進行更多更改，目前僅為第一階段的更新，官方邀請Facebook用戶密切關注未來的設計調整。