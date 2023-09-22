特企／《Sky光．遇》釋出全新內容　宣告進軍2024年動畫電視界

全新動畫《Sky：The Two Embers》 追尋光明 建立新世界
《Sky光．遇》開發商Thatgamecompany正式公佈將於2024年推出新動畫系列《Sky：The Two Embers》的全新內容和標題，此動畫創作來源是基於《Sky光．遇》遊戲的世界觀和故事背景。遊戲的故事背景設定為玩家們必須同心協力，一起恢復坐落在雲端之上陷落王國的昔日榮耀，因此玩家們必須飛翔於天空之中，探索七大領域、解決謎題，以抵禦黑暗帶回光明。
所釋出的動畫新系列中，可以看到整體畫風維持《Sky光．遇》風格，擁有引人入勝的藝術氣息，同時還透露了「一個新世界在等待著」的訊息，雖然只能看到部份片段，但已可從蛛絲馬跡中推測主角們可能需要在一場戰爭或是某個威脅來臨之後，帶領僅存人員尋覓新家園。
德國Gamescom大豐收 金氏紀錄諦造里程碑
以探索和療癒的微妙故事為主軸，引領玩家在遊戲空間中自由探索冒險的《Sky光．遇》近期不斷成為遊戲界的焦點。先是於8月25日德國Gamescom遊戲展上，一舉獲得「最佳手機遊戲」、「最具影響力遊戲」，並於當日所進行的線上虛擬演唱會中，以10,061名玩家共同參與盛會的姿態，創下難以突破的『虛擬空間中參加人數最多的音樂會』、『同時進行情感表達的最多數量的虛擬角色』兩項金氏世界紀錄，為高達125萬名星之子諦造了優美音樂和美好回憶。
成功創造金氏紀錄的Thatgamecompany團隊，利用這次音樂會，除了成功展示了遊戲技術，並與Amazon Web Services協調合作，同時也顯示出遊戲玩家的黏著度及社群影響力。參與此次線上音樂會的玩家，紛紛對此表示肯定與支持，並聲稱希望Thatgamecompany團隊盡快規劃下一場大型多人線上活動。
「奇妙之旅：拾光季」10月1日進入最後尾聲
飛鳥掠過綿延山巒，鏡頭定格自然的淺影，《Sky光．遇》於7月27日開始進行的「奇妙之旅：拾光季」，即將於10月1日進入尾聲囉！還沒和四位季節先靈共同旅行的玩家們，可要把握最後時間了。
「奇妙之旅：拾光季」除了有全新地圖「雲峰」可以探尋冒險之外，還有全新的任務形式「攝影」，玩家可以帶上先靈所準備的照相機，通過攝影紀錄眼前的景色，得以保留每一份珍貴的回憶。
玩家只要完成每日任務，便可獲得限定季節蠟燭，只要將限定季節蠟燭送給先靈，就可以換來先靈的謝禮。擁有奇妙禮遇卡的玩家，還可以額外獲得特別禮物，如此美妙的旅程，身為《Sky光．遇》一份子的你，絕對不能錯過。
還沒感受過《Sky光．遇》的美好世界嗎？《Sky光．遇》橫跨多個平台，Apple App Store、Google Play Store、PlayStation 4&5、Nintendo Switch均可遊玩，而Steam商店的《Sky光．遇》願望清單人數，也正式突破30萬大關，相信這款全球熱門的休閒社交遊戲，很快就能在Steam平台上與玩家們見面囉！
《Sky光．遇》粉專：https://www.facebook.com/thatskygame
我是廣告 請繼續往下閱讀