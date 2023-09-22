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東區2新百貨「錦上添花」沒加多少分　房價成長得靠整個東區復活

▲有房產專家認為，東區有2新百貨將亮相，對房價可能只是「錦上添花」而已，想要房價大幅成長，還得靠整個東區復活活絡。圖為新光三越Diamond Towers （圖／記者葉盛耀攝，NOWnews資料照片）
▲有房產專家認為，東區有2新百貨將亮相，對房價可能只是「錦上添花」而已，想要房價大幅成長，還得靠整個東區復活活絡。圖為新光三越Diamond Towers （圖／記者葉盛耀攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

新店裕隆城日前試營運，根據實價登錄資料，新店裕隆城今年均價來到每坪54.2萬元，較前（2021）年上漲約6.7%。有房產專家認為，由於新店央北重劃區已經來到80萬，裕隆城旁指標建案也來到80萬，其周邊公寓大樓房價也可望推升。另外，外界也關注新光三越Diamond Towers將於9月底試營運，以及拚年底部分營運的SOGO大巨蛋，兩個雖然在東區都有亮點，但短時間房價要加很多分，真的跟大家想像的有落差。

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裕隆城周邊指標建案來到80萬　有望推升其他房型價格

房產專家徐佳馨指出，近日試營運的裕隆城周邊房價目前每坪55到65萬之間，由於該地點原本就有新店家樂福，生活機能不錯，再加上附近有指標建案合環LANDMARK，從每坪60萬初頭，到現每坪70到80萬以上。受到房價推升效應影響，裕隆城周邊房價也跟著水漲船高，目前裕隆城周邊房價，公寓每坪約50萬，舊大樓住宅55到65萬，新大樓則來到65萬以上。

至於裕隆城周邊房價會不會再漲？甚至上看到每坪100萬？徐佳馨認為，如今新店央北重劃區已經來到80萬，原本外傳裕隆城住宅要到100萬，現在裕隆城開幕帶動周邊房價是一定會的，像是合環LANDMARK來到80萬以上，但要到100萬確實「很拚」。而她也點出，裕隆城試營運、房價看好，但交通上短期可能塞爆、大打結。

徐佳馨表示，裕隆城原先完整規劃除商場區外還有住宅區，但在裕隆前董事長嚴凱泰離世隔年，裕隆城住宅區喊卡，主要是房市狀況不佳。裕隆集團決定先處理商用、住宅暫緩，徐佳馨認為這是聰明且正確的選擇，因為新店住宅案子不少、裕隆案子較無競爭力，住宅喊卡是對股東負責。

東區2新百貨沒加多少分　房價只是「錦上添花」

至於新光三越Diamond Towers，徐佳馨說本來就是「錦上添花」的區域，周邊新建案一定是100萬以上，目前Diamond Towers住宅層建案開價單坪250萬元，鄰近國宅80到90萬上下，Diamond Towers對面有大華忠孝懷生的都更，還有幾個志榮建設坪數比較小的產品。

徐佳馨指出，SOGO復興館旁邊是Diamond Towers，Diamond Towers對面有大華建設，SOGO忠孝館對面有志榮建設的案子，仁愛路跟忠孝東路中間，元大標下以前空軍官兵活動中心舊址地上權，未來將是元大總部。她認為未來東區會慢慢活絡起來，但絕不是短時間。

徐佳馨指出，東區當初「死掉」的原因，就是店家同質性太高，不像中山區新光三越南西店鄰近的各家小店特色非常強。至於東區能不能重返榮耀？她認為還是跟地方商圈的規劃有關係，要有系統的規劃，如有步道、百貨，人跟街邊店更要可以對話。

徐佳馨指出，現在北市東區「第一排」並沒有很好，主要是房東堅持高租金，店面每坪租金可達2、3萬以上，但SOGO忠孝館後面小巷子活絡度就很好，每坪租金約1萬多元、1.5萬上下，算是快要回到疫情前差不多的水準，她認為東區要活絡起來，忠孝東路第一排房東就不能堅持高租金，呼籲得留點「租金空間」讓特色小店可以生存，若再加上好的規畫，整個商圈才有活路。

東區「錦上添花」要再加分　得靠商圈好的規劃

SOGO大巨蛋周邊也是「錦上添花」，徐佳馨指出，東區發展已久，如果有案子，大多是小的建案、都更案或是一些大樓的拉皮，拉完皮的大樓，每坪來到100多萬，可能來到120、130萬元，一些老民宅價錢也都還不錯，價格高一點的就是都更案，最高來到每坪200萬。

徐佳馨指出，「錦上添花」的房屋要加分再加分，得靠人為，也就是地方有意識、有系統去規劃整個商圈，否則新光三越Diamond Towers跟SOGO大巨蛋雖有亮點，但短時間要加分真的跟大家想像的有落差，人潮可能會短時間內因為話題性而回來，但如果沒有特色，人潮一樣會離開。

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