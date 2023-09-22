特企／薔薔轉戰直播平台　「百無禁忌」內容辣到爆！

薔薔無論在YouTube 頻道或者私下都展現出自然不做作的風格，而且不吝於與粉絲之間互動，而且她帶貨能力也是一流，進而讓她成為許多廠商爭相合作的對象，像是新興直播平台「星Live 」就像相中她的超高人氣，邀請她擔任廣告代言人，同時，她也將以「特約駐站主播」的身份登場，邀請廣大的粉絲們一同到直播間互動，薔薔也放話表示，聊天話題「百無禁忌」，敢問敢答的作風絕對不會讓人失望，也讓大家能夠在直播聊天室中一睹話題女王「什麼球都接得住」的強大之處。
在去（2022）年年底正式上線的「星Live - 全民開播」是國內新興的直播平台，雖然經營尚未滿一年，卻已經有數十位主播常駐開播，其中不乏過去在其他平台的人氣主播轉戰，同時透過持續不斷舉辦活動與競賽，創造主播之間的良性競爭，也讓粉絲互動更為熱絡。
此外，星Live 本身也強調採用最新的次世代 CG 視覺技術打造，尤其直播時的禮物特效有著極為酷炫的動態呈現，為數眾多的 AR 貼圖表情效果也增添平台互動的樂趣，除了主播的妙語如珠與精采的才藝展現之外，也帶來更多娛樂效果。
據了解星Live 的經營團隊皆為熱愛直播平台的資深玩家，為了希望讓有志於展現個人才藝、表現自我的直播新血有更好的發展舞台，也期許台灣直播大環境能夠朝向正向發展，因此勇於創立星Live 直播平台，並透過最新技術打造出次世代級的聲光效果，來強化娛樂性，也希望讓更多喜歡透過直播平台分享心情、交友的使用者能夠加入，體驗不一樣的互動之樂。
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