特企／邊喝邊聽最熱血！PowerBOMB結合婁峻碩演唱會　玩出新花樣

PowerBOMB去年宣布由婁峻碩擔任代言人，今年更是推出合作單曲以及婁峻碩的限量包裝PowerBOMB，讓粉絲超驚喜。婁峻碩即將於9月23日站上台北流行音樂中心，舉辦「PowerBOMB 婁峻碩SHOU《上漲SHANG ZHANG》個人演唱會」，而這也是婁峻碩出道以來首場大型售票演唱會，6月一開賣不到五分鐘5500張門票就全被搶光，PowerBOMB寵愛婁峻碩粉絲，只要參與演唱會就能獲得一瓶婁峻碩限量版包裝的PowerBOMB，還推出限量聯名周邊商品「PowerBOMB SHANG ZHANG互動式LED螢光棒」；此外，還特別於演唱會現場舉辦攤位活動，打造趣味「接棒能量戰」遊戲，將產品與遊戲結合，讓粉絲挑戰時間內能接住多少瓶PowerBOMB，達成任務再送一瓶荔枝海鹽啤酒花風味PowerBOMB，且無論是否參加演唱會都能夠參與挑戰，號召大家一起接住能量，成為全場焦點！
邊喝邊追星最潮！PowerBOMB登錄發票抽現金10萬元 婁峻碩限量版包裝全通路優惠中
無法參與婁峻碩演唱會的粉絲們也不用傷心，PowerBOMB還有好康等著你！即日起至10月20日，購買PowerBOMB爆能能量飲料後登錄發票，即享有超值好禮週週抽，還有機會抽到現金10萬元大獎；另外，PowerBOMB婁峻碩限量版包裝在全通路優惠實施中，趕快手刀購入，讓婁峻碩陪你一起能量無限釋放！
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