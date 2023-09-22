▲液蛋、蛋黃月餅、香腸算「實質轉型」嗎？　王必勝說話了

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食藥署：液蛋不屬「實質轉型」 應標示來源產地金寶公司與新德貿公司6月將土耳其與巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示為台灣，直到7月才將產地改回進口國，涉嫌假冒產地移送檢調偵辦，釐清假冒產地產品數量及流向。業者喊冤是依照農業部指示標示。
食藥署表示，據財政部與經濟部會銜公告「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項規定，液蛋未改變食品本質不屬「實質轉型」，產地應標示來源國，就算混合多國進口蛋，液蛋產品也須依據含量標示；農業部表示，因誤解「實質轉型」有監督失周之處，再次向社會大眾道歉，並將加強輔導業者正確標示。這些液蛋標示產地錯誤，但皆在有效期限內，且沒有流入國內市場，將請業者更正產地標示。
▲衛福部政務次長王必勝說明，殼蛋跟液蛋都不是「實質轉型」，必須要標示原料產地。（圖／衛生福利部提供）
對此，王必勝22日在臉書發文說明，以蛋來說，殼蛋跟液蛋都不是「實質轉型」，而做成滷蛋、茶葉蛋、糕餅等產品就算實質轉型。未實質轉型的品項必須要標示產地，如果混合就要依比例順序標示。但實質轉型的品項就不需要，例如糕餅，製造的原料除了蛋以外還有麵粉、糖、餡料等，不需要一一把原料產地標出。
不過也有人提出一個特別的狀況，就是滷蛋、茶葉蛋這些維持蛋原型的實質轉型品項，是否還是應該標示蛋的原產地？經過昨天與專家討論，衛福部決定以試辦輔導的方式，讓廠商標示蛋原產地，以減少民眾疑慮。
誰是實質轉型？ 列表一次看
| 實質轉型，不須標示原產地
| 滷蛋、茶葉蛋、糕餅…等
| 實質轉型，仍須標示原產地
| 肉鬆、香腸、手搖飲、咖啡…等
| 非實質轉型，須標示原產地
| 殼蛋、液蛋…等
▲豬肉做成肉鬆、香腸後屬於實質轉型，但仍需載明豬肉原產地。
豬肉加工品洗產地？ 王必勝：勿信惡質謠言操作王必勝指出，另有幾個特殊狀況是即使實質轉型後仍要標示材料原產地的，就是豬肉、牛肉、以及現場調製的茶跟咖啡。以豬肉來說，做成肉鬆、香腸後，屬於實質轉型，但仍會在包裝上載明使用的豬肉原產地。這些食藥署及各地方政府都持續有嚴格的稽查。發現有些惡質謠言又在協同操作豬肉加工製品有洗產地的問題，這些都是不實指控，請民眾不要相信，也不要以訛傳訛。
臉書粉專「農藝女孩看世界」發文表示，農業部跟食藥署所爭論的「實質轉型」，是一個食品加工業的專有名詞，舉例來講，進口燕麥在台灣製造成即溶麥片包，就是一種「實質轉型」，因為型態與組成都已經與原料不同，故產地應該標示為「台灣」。
對於進口蛋加工的問題，進口蛋加工為殺菌包裝蛋液後，農業部認為符合「實質轉型」，產地可以標示為台灣，但食藥署認為不行，因此到了7月才通知廠商改標，但原本標示為台灣的貨已經出去了，才引起後續許多食安稽查風波。簡單來說就是2個單位橫向聯繫沒有溝通好，最後食品標示規定，是選擇尊重食藥署的認定。這也是為什麼蛋液加工廠會喊冤説「是政府說可以標台灣的」就是因為這種情況造成的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59374
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