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執行死刑交由全民決定是私刑或正義？韓劇《全國死刑公投》掀省思

▲話題韓劇《全國死刑公投》，透過戲劇性的表現方式，所有人可以透過手機APP的「死刑公投」決定他人生死，探討死刑與所謂的正義，發人省思。（圖／SBS劇照）
▲話題韓劇《全國死刑公投》，透過戲劇性的表現方式，所有人可以透過手機APP的「死刑公投」決定他人生死，探討死刑與所謂的正義，發人省思。（圖／SBS劇照）

記者倪浩軒/綜合報導

新加坡時隔20年後，於今年執行了一位女毒販的死刑，引發國際社會關注。新加坡內政兼律政部長尚穆根，日前針對毒品和死刑一事，與80名年輕人展開對話，重申對毒販處以死刑，是秉持「柔軟的心，堅定的頭腦」，以保護公眾為出發點制定的政策。而近期話題韓劇《全國死刑公投》，則透過戲劇性的表現方式，探討死刑與所謂的正義，發人省思。

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《全國死刑公投》改編自同名網路漫畫，原作在網路平台上的閱讀量已經超過1億3千萬次，十分受歡迎。劇情描述在一個反烏托邦的社會，惡棍們巧妙繞過法律死角，而一個自稱「狗頭」的神秘人，則發起了「全國死刑公投」，讓所有人可以透過手機APP的「死刑公投」做決定，是否要對這些逃脫法律制裁的人執行死刑。

劇情安排雖然有點異想天開，但卻能夠引發廣泛共鳴，因為背後涉及的正義概念，對於現存的法律制度不信任而寧願選擇私刑，由全民投票決定一個人生死是否符合倫理道德，各種主題都能在現實社會中掀起討論。

台灣今年也有一項關於死刑的全民公投，百合公義協會理事長徐紹展曾試圖推動「死刑半年內執行」公投，但因時程問題，趕不上今年的公投日，最快也要等到2年後。雖然公投沒有成案，但拋出來的議題一樣引發討論。法務部長蔡清祥當時回應表示，死刑執行必須要等待所有的司法救濟程序進行完畢，只要走完程序，一定會依法執行。

▲最近當紅的台灣電視劇《八尺門的辯護人》，劇中由演員李銘順扮演的公設辯護人為了找尋真相，洗刷被告冤屈，給予觀眾許多正向的動力與鼓勵。（圖／鏡文學提供）
▲熱門台灣電視劇《八尺門的辯護人》，李銘順扮演的公設辯護人為了找尋真相，給予觀眾許多思考的空間。（圖／鏡文學提供）
而今年的熱門台劇《八尺門的辯護人》，劇中也有探討死刑與正義和司法體系等等問題，藉著一件遠洋漁船謀殺案，公設辯護人在找尋真相的過程中，讓觀眾重新思考何謂正義、何謂道德。

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