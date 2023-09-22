台中魚市場變身日系市集「漁人町」 搶攻星光夜場商機
中臺灣最大海鮮魚貨交易平台─台中魚市場，華麗轉身成了「漁人町日本星光市集」。日式木造攤位，搭配吉祥物丸將及日本燈籠造景，讓人仿佛置身日本。這個融合台日文化的星光市集，引進70多個吃喝玩樂品牌，以深夜小吃及市集為主軸，21日試營運吸引千人次朝聖，預計29日正式開幕，是台中人夜生活的新選擇，可以體驗全新的日式星光市集。
記者金武鳯/台中報導
台中魚市場表示，「漁人町日本星光市集」是全台首創太陽能型的市集，占地700坪廣場，擁有3000格停車空間，停車方便。試營運期間，已有50餘家業者進駐，7成是新鮮海味及小吃美食，3成是文創與娛樂業。試營運期間，每天下午6時開始營業至凌晨12時，民眾在洋溢日本風情的場域，吃吃喝喝還能逛市集，相信是一次全新體驗。
搶攻中秋節商機，漁人町連夜趕工完成，21日在沒有宣傳情況下，首日試營運，竟然湧入大批人潮，讓魚市場信心大振。魚市場表示，29日盛大開幕周， 漁人町日本星光市集將推出「魚人百匯」盛大檔期，主力推廣食農教育及食魚，匯集台灣深夜小吃、限定小市、精選小農、胖卡餐車聚落與台日飲食育文化樂等豐富元素，並邀來九天傳統技藝團演出，打造台中最具特色且豐富多采祭典節慶活動，歡迎闔家來此歡度不一樣的中秋節。星光市集地址：台中市南屯區環中路四段2號。