高雄市本土登革熱今+12　查獲孳生源最高罰一萬五

高雄市今（22）日新增登革熱本土個案12例（累計351例），感染源可能為台南者共4例，分別為旗山區、路竹區、湖內區、大社區各1例，社區群聚4例，分為左營區新上里2例、菜公里1例，鼓山區忠正里1例，單點新增個案共4例，分別為左營區，三民區、仁武區、鳥松區各1例。
記者鄭婷襄／高雄報導
防疫團隊今日進行高風險社區環境病媒蚊密度調查共計查獲132個積水容器，其中28個已孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除，常見的孳生源樣態為塑膠盒、水桶、花器、垃圾袋、各式底盤、排水槽等。衛生局籲請各公私場域所有人、管理人、使用人，主動進行環境整頓，移除髒亂堆積物並清除積水處，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰。
衛生局請市民朋友配合登革熱防疫四要訣，落實4大動作「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉，減少病媒蚊孳生。近2週內有登革熱流行疫區活動史，出現登革熱4大疑似症狀發燒、疼痛、噁心嘔吐、皮疹，請儘速前往高雄市555家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫，及主動告知醫師TOCC（旅遊史、活動史、接觸史、群聚史），並進行4快動作「快篩、快報、快隔、快噴」。