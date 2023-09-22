獨居嬤嗶嗶聲吵到受不了　警解決「這件事」

降低肇事風險！全國首座校園機車訓練場前進旗山農工

▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)

記者黃守作／高雄報導

高雄市區監理所於今(22)日上午，在旗山區旗山農工，舉辦全國首座校園機車訓練場前進校園開訓及交通安全月宣導活動，以推廣大旗美地區機車駕訓進校園政策。

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▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式，由高雄市區監理所所長劉育麟(右3)、高雄市政府交通局局長張淑娟(左3)與旗山農工校長潘致強(右2)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式，由高雄市區監理所所長劉育麟(右3)、高雄市政府交通局局長張淑娟(左3)與旗山農工校長潘致強(右2)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式，是由高雄市區監理所所長劉育麟、高雄市政府交通局局長張淑娟與國立旗山高級農工職業學校校長潘致強共同主持，有地方人士及該校師生與會，並對高雄市區監理所將駕訓推進校園，以滿足旗美地區機車駕訓的需求，至表讚許。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，據統計分析顯示，經機車駕訓班訓練者相較於未受訓者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%，而大旗美地區距離最近的機車駕訓班約40公里，學生多礙於此，無法順利接受機車駕訓。

▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
▲高雄市區監理所舉辦全國首座校園機車訓練場前進旗山農工開訓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
如今，可透過旗山農工、監理機關及駕訓班業者三方公私協力，資源共享的模式，不用再舟車勞頓往返駕訓班，即可完成學術科課程，有利於學生就近學習機車防禦駕駛、交通安全及騎乘技巧等相關知識，健全年輕學子安全駕駛的觀念，不僅可提升行車安全，相對也讓家長更放心。

劉育麟說，學生通過訓練、考照後，即可申請交通部機車駕訓補助1300元、高雄市交通局機車駕訓補助1000元，光陽機車公司對高、屏、澎、東地區還加碼「機車上駕訓，抽萬元禮券，拿補助」活動，獎項有萬元禮券、KYMCO光陽的購車禮等，歡迎大旗美地區年滿18歲的學生多加利用。

▲全國首座校園機車訓練場前進旗山農工。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
▲全國首座校園機車訓練場前進旗山農工。(圖／記者黃守作攝，2023.09.22)
劉育麟指出，國立旗山高級農工職業學校由國教署提供補助，建置完成的全國第一座標準校園機車訓練場，光陽機車也提供3輛訓練用機車，加昌、 南昌、凱旋3家機車駕訓班也不計成本投入教學，於啟用後，除可做為校園交通教育宣導外，更希望透過駕訓課程，將正確防禦駕駛的觀念及騎乘技巧傳遞給新手駕駛們，以提升對道路潛在危險的感知，降低事故的發生。

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