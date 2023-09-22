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《BOYS PLANET》車雄基在台灣！他公開「藝人副作用」：無法適應

▲因選秀節目《BOYS PLANET》走紅的車雄基，透露當歌手、演員的難處就是看鏡頭。（圖／ON INN ASIA）
▲因選秀節目《BOYS PLANET》走紅的車雄基，透露當歌手、演員的難處就是看鏡頭。（圖／ON INN ASIA）

記者陳雅蘭／台北報導

童星出身的韓星車雄基，去年因為參加選秀節目《BOYS PLANET》聲名大噪，他將於23日在台北舉辦粉絲見面會，今（22）日提前來台做準備之外，更抽空接受媒體訪問，車雄基分享身為藝人的「副作用」之外，也表示落選節目雖然很傷心，但不會因此氣餒，直到完成夢想之前，他會勇於挑戰任何能嘗試的事物。

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▲車雄基將在台灣舉辦粉絲見面會。（圖／ON INN ASIA）
▲車雄基將在台灣舉辦粉絲見面會。（圖／ON INN ASIA）
車雄基跟台灣人一樣十分熱情，見到記者頻頻以中文「大家好」問候全場，他也開心表示：「我知道『大家好』跟『你好』的差別，大家好是對很多人，你好是一對一說！」車雄基還做好其他功課，除了要去台北101拍照、朝聖小綠人紅綠燈，也要去夜市吃美食、點半糖的珍珠奶茶，車雄基也解釋原因：「因為喝全糖的話很有罪惡感！」

車雄基去年在《BOYS PLANET》拚二次出道，最終在20名止步，對於落選他非常樂觀，自評表現已經不錯，「每次都能獲得不同的經驗跟感受，結束後我還是覺得自己做很好！雖然落選會很傷心，但我覺得有這次的經驗後，有一種為未來鋪路的感覺！」車雄基也不怕再上選秀節目，「我直到夢想達成之前，就會一直去挑戰」。

其實車雄基5歲就出道，是近年才決定要當歌手，今年再度踏回戲劇圈，接下BL劇《戀愛至上主義區域》，他認為這段轉變並不艱難，反而得到許多幫助，唯一無法適應的，就是歌手要隨時看鏡頭，但演員不行，「就是一個副作用」。

活潑開朗的車雄基很常自言自語，也喜歡搭訕陌生人、亂入路人的合照、在醫院幫病人慶生，他笑說：「我的個性就是這樣，大家拍照時我突然出現，昨天在咖啡廳也是，入鏡別人的照片。」他也表示雖然不會中文，但這趟寶島行也要亂入別人的合照，有機會的話還要去校園看看，「台灣的愛情、校園劇很有趣！我很憧憬」。

車雄基期許自己能成為帥氣的歌手、優秀的演員，他說：「當演員的話，我希望帶給大家不一樣的面貌，簡單來說，就是對我的認知度變高，我也能帶給大家正向的能量。」車雄基將於23日晚間7點半在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，現場可購票。

▲車雄基要在台灣點半糖珍奶、朝聖小綠人紅綠燈。（圖／ON INN ASIA）
▲車雄基要在台灣點半糖珍奶、朝聖小綠人紅綠燈。（圖／ON INN ASIA）

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