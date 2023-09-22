《BOYS PLANET》車雄基在台灣！他公開「藝人副作用」：無法適應

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車雄基去年在《BOYS PLANET》拚二次出道，最終在20名止步，對於落選他非常樂觀，自評表現已經不錯，「每次都能獲得不同的經驗跟感受，結束後我還是覺得自己做很好！雖然落選會很傷心，但我覺得有這次的經驗後，有一種為未來鋪路的感覺！」車雄基也不怕再上選秀節目，「我直到夢想達成之前，就會一直去挑戰」。
其實車雄基5歲就出道，是近年才決定要當歌手，今年再度踏回戲劇圈，接下BL劇《戀愛至上主義區域》，他認為這段轉變並不艱難，反而得到許多幫助，唯一無法適應的，就是歌手要隨時看鏡頭，但演員不行，「就是一個副作用」。
活潑開朗的車雄基很常自言自語，也喜歡搭訕陌生人、亂入路人的合照、在醫院幫病人慶生，他笑說：「我的個性就是這樣，大家拍照時我突然出現，昨天在咖啡廳也是，入鏡別人的照片。」他也表示雖然不會中文，但這趟寶島行也要亂入別人的合照，有機會的話還要去校園看看，「台灣的愛情、校園劇很有趣！我很憧憬」。
車雄基期許自己能成為帥氣的歌手、優秀的演員，他說：「當演員的話，我希望帶給大家不一樣的面貌，簡單來說，就是對我的認知度變高，我也能帶給大家正向的能量。」車雄基將於23日晚間7點半在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，現場可購票。