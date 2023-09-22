該認錯就認錯！賴香伶要陳建仁面對進口蛋政策瑕疵

民眾黨立委賴香伶今（22）日針對政府進口雞蛋政策質詢行政院長陳建仁，賴香伶指出，當初為了緩和缺蛋危機，執政黨第一次啟動雞蛋進口專案，卻一路從超思公司「獨家供應」巴西蛋的疑雲，演變成「去向不明」、「冷藏斷鍊」、「效期有誤」、「產地錯標」等種種食安問題，導致進口蛋在國人眼中充滿負評，蛋商必須賠本自行銷毀，連帶傳出月餅滯銷等社會成本，恐怕也讓前農業部長陳吉仲聲稱創造的60億效益，消耗殆盡，搞不好還倒賠。賴香伶勸告行政院長陳建仁，誠實面對政策瑕疵，才能真正解決問題。
記者李春台／桃園報導
賴香伶指出，相較於過去100%自給率，台灣近一年餘的雞蛋自產，每天約有110萬顆的缺口，並非一朝一夕，但遲至今（2023）年三月才啟動雞蛋進口專案，或許是經驗有限，在引進數量及冷鏈保存等運銷方式上，都有精進的空間，而這是昨（21）日農業部次長杜文珍、農業部畜牧司長所自承的，也跟民眾的感受相吻合。
賴香伶說，反觀另一位農業部次長陳添壽，日前（9/19）接受媒體採訪時，還是堅持政策方向是對的，連執行面細節也沒問題。不禁讓人懷疑，農業部的態度究竟為何，那個才是官方說法？賴香伶說，沒有人會反對政府穩定提供雞蛋的政策，但要說這次專案進口沒有問題，那真是太超過了。
賴香伶最後提醒農業部，副院長鄭文燦在今年二月指示的「買得到、價格合理、自給率足」三目標，進度到那裡了？補助改建非開放式或密閉水簾環控禽舍、改善產銷作了多少？之後進口雞蛋還會不會有這次的亂象發生？面對這些人民的必考題，可別再被扣分了。