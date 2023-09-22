為何南部登革熱流行風險較高？專家指埃及斑蚊是主因

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另外一項非常重要的特性，埃及斑蚊在吸血時警覺性較高，易有多人次吸血情況，一隻帶病毒的埃及斑蚊可以感染很多沒被感染的人，而白線斑蚊則以一次吸到飽為原則。此外，埃及斑蚊在台灣分布的地方以嘉義以南為主，白線斑蚊在全台各地1500公尺以下的平地或山區，都可以在戶外發現蹤跡，由上述因素可說明，南部登革熱流行風險較高的原因。
台南市衛生局強調，因此防治登革熱最重要的是減少暴露於埃及斑蚊主要病毒傳播媒介環境當中，都市環境中包含常見的天溝、屋後溝、頂樓、地下室，或是家戶常見的花盆、底盤、積水容器等，只要少量的水即足以讓病媒蚊繁殖，一旦病媒蚊變多，就有較高機會造成登革病毒散播。
衛生局指出，阻斷登革熱傳播鏈最重要的是清除孳生源，口訣是「巡、倒、清、刷」，「巡」是指巡視居家內外環境是否有積水容器，「倒」是將積水倒乾淨，「清」是清理容器避免堆積，「刷」是將容器內外刷洗乾淨，避免蟲卵附著，只要落實孳清，即可將傳播鏈有效控制；另外亦呼籲民眾應做好自我防護措施，可穿著淺色長袖衣褲，適當使用防蚊藥劑，以減少被斑蚊叮咬機會。
最後呼籲民眾如在登革熱疫情流行期間，出現發燒合併頭痛、關節痛、骨骼肌肉痠痛、後眼窩痛或出疹等症狀，且無明顯局部呼吸道症狀，如：咳嗽、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛，即應考慮有無可能是登革熱病毒感染所造成，如有上述疑似症狀應早期就醫治療，避免病程進入危險期或出血症狀出現，同時衛生單位亦可及早介入防治，避免病毒再傳播給其他沒有被感染的人。