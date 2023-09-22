特企／防範陷阱信貸三大金盔　融司國際助融資者渡過防詐黑暗時光

而融司國際一直以來致力於協助需要資金的個人解決資金問題。融司國際分享，一名受騙的消費者A小姐，因正值疫情期間，收入變得不穩定，某天，她接到了一家民間公司的來電，對方聲稱能提供貸款協助，但有一個特殊條件，必須先支付一筆錢，並將存摺和提款卡交給他們的理專跑程序。
A小姐進而向融司國際尋求幫助，她指出，對方不僅扣押了相關證件，當她試圖解除合作時，對方還放話將對她提起違約詐貸的訴訟，威脅她可能會面臨法律問題。A小姐感到極度壓力和恐懼，擔心捲入法律糾紛。
面對這一情況，融司國際立刻採取行動，協助A小姐報案並提供相關的法律建議。融司國際指出，有許多民眾遇到更多類似的案例，其中有人匯出款項後才發現他們的銀行帳戶出現異常情況，被詐騙集團用作當人頭，從而進行不法活動，並使受害者被列為警示戶。
融司國際為以往受害的消費者表示遺憾，也於線上公開資訊投稿相對應的防範措施，融司國際深知金融安全的重要性，為繼續努力保護客戶的權益，以幫助有貸款需求的消費者，提供實務經歷所得的防範三關鍵要點。
要點一：詐騙手法的辨識
在避免貸款詐騙的過程中，識別詐騙手法至為關鍵。
虛假通知和誘餌：詐騙者常透過虛假簡訊或Line訊息引誘受害者，聲稱您已符合高額貸款資格，並聲稱無需提供任何資料或支付手續費等。然而，在正規貸款申請中，銀行和融資公司通常需要相關證件和財力證明的影本資料，絕對不應提供帳戶和網銀密碼。
資料保密性：詐騙分子可能聲稱需要您的帳戶和金融卡資訊以塑造財力證明。然而，在正規的貸款申請中，絕不需要提供這些資料的正本。請切勿泄露證件正本和銀行帳戶資訊。
身份偽裝：詐騙集團經常偽裝成銀行和知名融資公司的內部人員，聲稱與他們有深厚的關係，以降低受害者的警惕性。然而，正規的銀行和融資公司通常會使用公司電話聯繫客戶，而不是個人電話。識別這些詐騙手法是確保您的金融安全的關鍵。
要點二：保障財務提高警覺、審視對方要求嚴謹出款
謹慎處理要求：在核准貸款後，詐騙分子可能以各種理由要求您匯款保證金，否則宣稱會對您提起詐貸訴訟。請保持警惕，切勿因為急需資金或知識不足而墜入陷阱。
避免不正當費用：詐騙者可能在尚未核准貸款之前收取各種費用，如聯徵費、過件費、諮詢費和包裝費等。在正規的代辦公司處理貸款時，是不會要求支付這些費用的。
要點三：警覺網路貸款宣傳詞
在探尋網路貸款時，特別留意以下關鍵詞：
虛假的當天放款承諾：詐騙分子可能宣稱您可以當天獲得資金，這種過於急促的承諾常常是詐騙的標誌。正規的貸款申請過程通常需要時間進行審核和批准。
保證的貸款過件率：詐騙宣傳中常出現保證100%貸款過件的承諾。這樣的聲明通常意味著存在詐騙風險，因為每個貸款申請都需要依據客戶的信用和財務狀況進行評估，無法百分之百保證過件。請謹慎對待這種過度保證的宣傳。
融司國際作為多年來深耕貸款市場的專業機構，堅信金融安全的至關重要性。也期盼為產業的願景、與市場消費者之間的承諾，使每個認真專業提供服務的同業也能共好，提供最高水平的保障和支援。融司國際期盼更廣泛的分享討論，能讓更多人更謹慎地處理金融交易，學習如何辨識詐騙手法，以確保自己不再成為詐騙的受害者。
融司國際亦提供相關的資詢和顧問服務，以因應各種金融案件的具體狀況。我們深信，這樣的全方位支援將有助於建立更穩固的金融基礎，讓每一位客戶在未來的金融交易中都能更加安心和放心。如果您有任何疑問或需要進一步的協助，請隨時聯繫我們，我們將竭誠為您提供支援。
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