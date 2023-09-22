天氣預報／補班日老天哭泣！北北基迎接雨神 中秋連假恐遇大降溫
明（23）日水氣增多，中央氣象署預報指出，補班日一早出門上班時在基隆北海岸、大台北、東半部地區有降雨機會，其他地方多雲到晴，中南部地區、各地山區留意午後雨。週日（24日）起至週二整體水氣減少， 一直到下週三後水氣在增多，北部、東半部有降雨機會，中南部午後雷雨，中秋節連假有機會遇到大降溫，也有留意熱帶擾動發展。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（23）日補班日水氣多，尤其是在基隆北海岸、東半部會有局部短陣雨，大台北地區則有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後降雨會集中在中南部及各地山區。
雖然水氣增多，但降溫不明顯，各地白天高溫炙熱，西半部高溫約為33、34度，東半部為31、32度，局部溫度會更高，台南、高雄有機會出現36度以上高溫，清晨各地低溫約24至27度。
週日到下週二水氣減少，迎風面的基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，大台北山區零星短暫陣雨，桃園以南還是多雲到晴。
下周三後整體水氣增多，北部、東半部地區留意局部短暫陣雨，中南部影響還是很小，要留意五後局部短暫雷陣雨。
至於中秋節連假（29日至10月1日），大低壓帶中有熱帶擾動發展的機會，不過變數仍相當大，目前僅能預測下周三後隨著低壓帶靠近，水氣和降雨會增多，至於東北風是否會增強成為今年首個東北季風，預估在中秋連假時的週六左右有機會，但仍要進一步關注最新天氣預測。