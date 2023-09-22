▲中年男腎結石疼痛難忍　「軟式輸尿管鏡碎石術」隔天即能出院

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腎臟結石 這些人易發生臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科醫師戴盟哲指出，尿路結石是泌尿系統很常見的疾病，人體的尿液經由腎臟產生後會通過輸尿管、膀胱、尿道而排出體外，當尿液內出現結晶沉積就易形成尿路結石，絕大部份的結石都是從腎臟產生再順著尿液前往輸尿管、膀胱。其盛行率約為10%，有家族史、高鈣高鈉飲食、水分攝取過少、代謝性疾病、缺乏運動高壓力生活的病人較易發生；最常出現的症狀為疼痛、血尿及泌尿道感染。
治療腎臟結石方法多 依據結石大小、形狀及位置目前治療腎臟結石的方法主要有三種：體外震波碎石手術、軟式輸尿管鏡碎石手術及經皮腎造瘻取石手術。三種手術並沒有孰優孰劣，而是要根據結石的大小、形狀及位置來選擇最適合的手術。
軟式輸尿管鏡碎石手術 侵入無傷口、術後恢復快戴盟哲說明，介於1~2公分這種大小的腎結石目前在歐洲泌尿科醫學會及臺灣泌尿科醫學會的指引，並沒有特別建議要使用哪一種手術，端看醫師跟病人討論而決定。不過，軟式輸尿管鏡碎石手術在這種大小的結石有許多好處，它是一種侵入性但無傷口的治療方式，因不像經皮腎造瘻取石手術需從後腰畫一個傷口進而一路挖洞進到腎臟做手術，病人術後恢復很快，不需特別休養即可回到日常生活，也可以降低感染、出血和腎臟損傷等手術相關風險。
尿路結石病人應定期追蹤 充足水分攝取與飲食控制戴盟哲建議，有過尿路結石的病人，除了定期追蹤外，更關鍵是保持充足的水分攝取，飲食方面要注意控制鈣、鈉和蛋白質攝取，避免高尿酸飲食，並保持均衡飲食，多吃水果、蔬菜和全穀物，並限制氧化物攝取（如咖啡、茶和巧克力），保持適當運動以減少結石的復發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59318
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