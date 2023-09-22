「心球覺旅」國際插畫暨文資藝術療癒展 落實文化平權
文化部文化資產局今(22)日起舉辦「心球覺旅─國際插畫暨文資藝術療癒展」，展出14個國家、41名插畫家，198件作品，透過創作者獨特視角，引領民眾認識各國文化資產風貌。展覽同步於文資園區1916工坊、臺中市和平區自由國小、東區樂業國小以及博屋瑪國小等地展出，期望透過文化平權概念，讓偏鄉民眾也能享有與城市一樣的藝術資源。
記者金武鳯/台中報導
本次展覽以「心球覺旅」為主題，今天由文資局長陳濟民主持揭幕儀式。陳局長表示，臺中文創園區於2018年轉型為文化資產園區，是一種將文化資產與創意設計進行跨領域的整合及展現。此次展覽與偏鄉地區學校合作設置衛星展區的方式，落實了文化平權政策，展示諸多多元而充滿想像力的藝術展品，提供偏鄉學童充滿美感的學習環境。
自由國小校長藍吉恩表示，學校學生人數只有36人，除了認識本身的泰雅文化外，比較少機會接觸其他文化，更何況是國際級藝術家作品。他相信孩子藝術天份是無限的，感謝文資局讓偏鄉學童也有享受文化教育的受教權 。
陳局長指出，此次展出多件榮獲國際級插畫獎項肯定之作品，其創作者以插畫結合圖文、思想、創意，並採取視覺化方式呈現有形及無形文化資產，讓民眾可進一步感受文化資產的獨特魅力。除了國際級插畫作品外，特別邀請臺灣文資新秀代表，包括李善愔、林思翰、林禹彤、夏仙、莊駿良、許匡匡、陳佩吟、陳琇萍、黃寶緯及楊淳淳等共10人一起展出。
配合文化部「振興計畫─校外文化體驗」政策，串聯文化部所屬的藝文場館及周邊場域，提供文化體驗內容，帶領學生走出校園，培養在校學子對文化藝術的興趣和感知，今(22)日下午於文化資產園區也迎來第一批彰化縣內安國小學童至1916工坊進行校外文化體驗。文資局表示，未來也誠摯地歡迎各縣市政府文化局(處)踴躍申請至文化資產園區進行校外文化體驗。