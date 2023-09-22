瀧澤秀明遭爆性騷加害慣犯！傑尼斯師弟痛揭變態癖好「又親又舔」
41歲瀧澤秀明雖已離開性騷是非地「傑尼斯事務所」，另成立經紀公司「TOBE」，但傑尼斯最近成立「被害者救濟委員會」，接受旗下藝人及練習生的投訴，他們表示「瀧澤秀明很喜歡親親，我也被強迫親親了」、「我被瀧澤先生舔了」，稱瀧澤秀明也是性騷加害人。
記者蔡依庭／綜合報導
日本經紀公司傑尼斯事務所擁有61年歷史，但因已逝創辦人強尼喜多川涉及性騷擾未成年少年的惡行被踢爆，在龐大輿論壓力下，新任社長東山紀之決議更換事務所名字。沒想到性騷醜聞還沒結束！傑尼斯最近成立「被害者救濟委員會」，委員會的平本淳也接受日本媒體《女性SEVEN》訪問透露，有受害者傳訊給他控訴說，被瀧澤秀明性騷擾，但《女性SEVEN》又澄清沒有訪問到受害當事人，無法確定爆料真假，不過圈內早有傳聞瀧澤秀明熱愛親吻的癖好。
41歲的瀧澤秀明1995年進入傑尼斯，在小傑尼斯時期就享有盛名，與松嶋菜菜子演出《魔女的條件》師生戀轟動一時。瀧澤秀明於2002年和今井翼合組「瀧與翼」出道，2018年底卸下藝人身分退居幕後，2019年任職專門培育小傑尼斯的「Johnnys' ISLAND」社長，同年7月傑尼斯社長強尼喜多川去世後，由喜多川的外甥女藤島茱莉景子接任社長，瀧澤秀明擔任副社長，但後來爆出他疑與藤島茱莉景子理念不合，另行成立經紀公司「TOBE」。
※【NOWnews 今日新聞
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