歐陽靖：博愛座留給不坐下就有危險性的人！搬日本電車禮儀被讚翻
知名作家李昂日前在臉書抱怨，說她遇到3位不禮貌且不讓博愛座的年輕人，再次掀起社會敏感的博愛座議題。對此，曾經在日本長居的藝人歐陽靖今（22）日發文分享日本的電車禮儀，直呼：「博愛座必須留給『如果不坐下會有危險性的人』」並點出台日的電車文化差異，立刻掀起粉絲們討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
歐陽靖在臉書發文，每次遇到博愛座議題時，都會有人詢問，「日本人是不是不讓座給老人？」她透露，其實大家去日本搭電車，常常看到站著的老人現象，「不是日本人不敬老啊！而是那些老人覺得自己不需要坐下！」因為日本的長輩們會覺得自己身體夠硬朗，如果不坐下也不會有危險性，所以才會拒絕別人的讓座。另外，有些膝蓋不好的長輩，則是對於「短程坐下又馬上站起來」感到困擾，不如全程都站著。
歐陽靖還提到，台灣與日本的電車禮儀差異，在日本電車上會要求「站在或坐在博愛座附近的人要關閉手機電源」，結果台灣旅客會以為那規定是為了「不要吵到坐在博愛座上睡覺的人…」但其實是有些手機的電磁波會影響到心律控制儀器，因為博愛座上很有可能坐著動過心臟手術的人。
歐陽靖重申，「在客滿的車廂中，無論什麼年齡，『覺得累、腿痠』都不該是坐博愛座的理由。博愛座必須留給『如果不坐下會有危險性的人』」至於有隱性需求的人，歐陽靖則提醒，目前捷運都有提供博愛識別貼紙，可以和站務人員領取，「不然好手好腳的年輕人坐在博愛座上，難保自己哪天被網路公審。」雖然對「隱性需求」的標準產生質疑，但歐陽靖仍強調，一切都是自律，「一切端看自己是否在乎別人的眼光…也就是羞恥心。」