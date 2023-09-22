韓星金在中關注《未來少女》！派公司代表來台 點名2團跨國合作
超夯女團選秀節目《未來少女》紅到韓國！9月初錄製最後一次公演時，吸引來自日本、韓國的經紀公司前來觀摩，其中包括韓國JYJ前成員金在中與知名娛樂公司CUBE前任副社長盧賢泰4月共同成立的「iNKODE」，經紀公司代表近距離觀察各團少女的表現，給予「幽靈水晶」以及「日光之橙」其中幾位女孩高度評價，可能會展開跨國合作！
記者江芷稜／綜合報導
《未來少女》最後一次棚內錄影，各團使出渾身解術，帶領大批舞群、特色服裝亮相，精彩表現讓錄製現場毫無冷場，節目帶來的超高熱度也吸引韓國娛樂公司「iNKODE」矚目，金在中作為所屬公司「iNKODE」藝人兼製作人，一同參與運營，以自身豐富的演藝經驗與能力來發掘潛力新人，這次特別推派代表來到比賽現場。
「iNKODE」代表對於節目中的隱藏團「幽靈水晶」，認為有幾位成員表現吸睛，希望能與踢帕娛樂進一步洽談未來各種合作的可能性，也希望能夠與幾位團員面試，看看是否有機會成為「iNKODE」明年重點培育出道的女團成員。而「日光之橙」中則是有少女讓該代表一眼就確信能走演員路，一定能在戲劇發展中獲得不錯的成績，極力爭取兩間公司進行跨國合作。
由「偶像夢工廠」韓國視角來看，「iNKODE」讚賞從《原子少年》到《未來少女》，台灣選秀已經有自己的專業模式，除了節目製作精良趨於成熟，參賽者在歌唱、舞蹈實力與顏值，各方面均不在話下，完全跟得上韓國知名選秀節目的水準。聽聞《原子少年》即將推出第二季，「iNKODE」表示希望有機會能夠和《原子少年2》合作。
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