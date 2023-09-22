孫藝真被問「所有女人羨慕妳可以嫁給玄彬」　她一句神回覆太爆笑

韓星金在中關注《未來少女》！派公司代表來台　點名2團跨國合作

▲韓星金在中開立的經紀公司「iNKODE」，月初派人來台觀摩《未來少女》最後一次公演。（圖／踢帕娛樂提供）
▲韓星金在中開立的經紀公司「iNKODE」，月初派人來台觀摩《未來少女》最後一次公演。（圖／踢帕娛樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

超夯女團選秀節目《未來少女》紅到韓國！9月初錄製最後一次公演時，吸引來自日本、韓國的經紀公司前來觀摩，其中包括韓國JYJ前成員金在中與知名娛樂公司CUBE前任副社長盧賢泰4月共同成立的「iNKODE」，經紀公司代表近距離觀察各團少女的表現，給予「幽靈水晶」以及「日光之橙」其中幾位女孩高度評價，可能會展開跨國合作！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓星金在中開立的「iNKODE」經紀公司代表，對於「幽靈水晶」和「日光之橙」評價不錯。（圖／踢帕娛樂提供）
▲韓星金在中開立的「iNKODE」經紀公司代表，對於「幽靈水晶」和「日光之橙」評價不錯。（圖／踢帕娛樂提供）
《未來少女》最後一次棚內錄影，各團使出渾身解術，帶領大批舞群、特色服裝亮相，精彩表現讓錄製現場毫無冷場，節目帶來的超高熱度也吸引韓國娛樂公司「iNKODE」矚目，金在中作為所屬公司「iNKODE」藝人兼製作人，一同參與運營，以自身豐富的演藝經驗與能力來發掘潛力新人，這次特別推派代表來到比賽現場。

▲《未來少女》的隱藏團幽靈水晶，獲得經紀公司「iNKODE」高度評價。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》的隱藏團幽靈水晶，獲得經紀公司「iNKODE」高度評價。（圖／踢帕娛樂提供）
「iNKODE」代表對於節目中的隱藏團「幽靈水晶」，認為有幾位成員表現吸睛，希望能與踢帕娛樂進一步洽談未來各種合作的可能性，也希望能夠與幾位團員面試，看看是否有機會成為「iNKODE」明年重點培育出道的女團成員。而「日光之橙」中則是有少女讓該代表一眼就確信能走演員路，一定能在戲劇發展中獲得不錯的成績，極力爭取兩間公司進行跨國合作。

▲《未來少女》日光之橙表演精彩，被認為有跨國合作的可能。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》日光之橙表演精彩，被認為有跨國合作的可能。（圖／踢帕娛樂提供）
由「偶像夢工廠」韓國視角來看，「iNKODE」讚賞從《原子少年》到《未來少女》，台灣選秀已經有自己的專業模式，除了節目製作精良趨於成熟，參賽者在歌唱、舞蹈實力與顏值，各方面均不在話下，完全跟得上韓國知名選秀節目的水準。聽聞《原子少年》即將推出第二季，「iNKODE」表示希望有機會能夠和《原子少年2》合作。

未來少女數位收藏卡應援版全新登場，快來手刀支持👉 https://bean.fun/HA7GG

更多「未來少女降臨」相關新聞。

獨／《未來少女》幻藍小熊「飲食還沒解禁」！餓到經紀人心軟剝蛋

《未來少女》曹晶晶高唱獻給姑婆！國寶級舞家曹金鈴感動大打95分

獨／《未來少女》詩雅演活印尼移工！《地獄》林哲熹獻妙招背台詞

《未來少女》6團兩兩PK賽！導師HUSH毒舌講評　現場氣氛超緊張

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞