不斷更新／屏東科技園區工廠爆炸！1消防員不幸殉職、至少82人傷

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截至20時11分，現場已有15位民眾送醫，仍有人員受困，其中含4名消防人員，詳細人數仍在清查中。
屏東縣消防局長許美雪表示，稍早建物內部有烷、天然氣，消防員射水後就爆炸了，內部建物有一些東西掉下來，造成部分的人被壓住。
【更新：09／22 20:10 新增：縣長周春米趕赴現場，請求高雄市消防局支援】
屏東產業園區內明揚國際科技公司工廠倉庫爆炸起火，現場迅速成立火災應變中心，屏東縣長周春米稍早也趕赴前進指揮所現場掌握救災最新進度。另高雄市長陳其邁也表示，高市消防局已派遣9車18人、包含特搜中隊、救護車及人員前往支援。
【更新：09／22 20:00 新增：1消防員殉職、至少74人受傷送醫】
屏東產業園區明揚國際科技公司，22日晚間6時驚傳爆炸起火，現場至少有74人送醫救治，一名消防員被救出時失去生命跡象，
經緊急送醫後仍宣告不治，另4名消防員重傷送高雄長庚醫院及屏東榮總搶中。
【更新：09／22 19:40 新增：5消防員1OHCA、4重傷搶救】
屏東產業園區一間科技公司爆炸起火，現場濃煙竄天，火勢嚴峻，疑有20多人受困受傷，稍早傳出有5名消防員在進火場救災過程中，又遇爆炸造成現場坍方而受困，一名消防員被救出時失去生命跡象，另有四人受困重傷待救。
【發稿時間09／22 18:40 更新：19:20】
今（22）日傍晚近6時，屏東加工出口區經建路一處科技公司，稍早傳出其倉庫爆炸起火意外，現場燃起熊熊火煙，警消獲報後立即派員，出動14分隊前往馳援，目前傷亡不明，傳有消防員在救災過程中受傷。
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