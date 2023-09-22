《好聲音》戰將秦宇子逆轉勝！狠甩《音樂主理人》墊底獲評審猛誇
音樂實境競技節目《音樂主理人》來到最終回，總冠軍即將出爐。曾在《中國好聲音》備受矚目的戰將秦宇子，因為在上周比賽排名墊底，跌破眾人眼鏡，沒想到在本週第二輪的比賽「The best stage performance」，成功獲得大家青睞，Karencici更誇讚：「後面的選手壓力會很大！」
記者詹鎰睿／綜合報導
上週總冠軍賽第1輪排名第1的是NIO，第2是李竺芯，第3名有兩位分別是3WICH跟A.F， 第5名和第6名依序是傑木斯跟秦宇子，本週第二輪的比賽題目是「The best stage performance」，可找24強的參賽選手參與表演，由林宥嘉、黃宣、 karencici三位重量級的音樂人和霹靂國際多媒體總經理黃亮勛擔任飛行導師。
這次秦宇子身穿性感蟒蛇緊身裝登場，展現叢林狂野的美，邀來CED合作演出，想呈現城市與叢林的激情。黃宣則覺得秦宇子彷彿是踩踏時下流行的熱帶節拍叢林女王，陶晶瑩也盛讚她：「剛剛就是在看演唱會！非常的國際化，妳完全舉手投足的性感。」
由於秦宇子上週排名墊底，林宥嘉還希望她不要因此絕望，沒想到表現驚豔大家，讓林宥嘉開心地說，「非常振奮！華語很少有這樣又會唱又會製作的歌手，目前想到的是順子！」Karencici則形容像在看美國的頒獎典禮，更誇讚秦宇子會跳又會唱，長得又美，忍不住讚嘆，「真的太完美了，後面的選手壓力會很大！」