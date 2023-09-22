工廠大火82人送醫　周春米不願離開前進指揮所：務必帶出每個人

▲經濟部屏東產業園區今（22）日晚間發生工廠火警，屏東縣長周春米陸續接到行政院長陳建仁與高雄市長陳其邁的關切電話。（圖／屏東縣政府提供）
▲經濟部屏東產業園區今（22）日晚間發生工廠火警，屏東縣長周春米陸續接到行政院長陳建仁與高雄市長陳其邁的關切電話。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄭婷襄／屏東報導

經濟部屏東產業園區今（22）日晚間發生工廠火警，大量易燃原物料爆炸燃燒，引發大火，屏東縣長周春米立即趕到現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人為優先，並啟動大量傷患救治機制，屏縣府並在晚間七時成立「0922火災爆炸」災害應變中心，設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者，縣長周春米不願意離開前進指揮所，要求務必帶出每一個人。

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 爆炸事件發生後，行政院長陳建仁也在第一時間致電周春米縣長，關心現場救災情形及屏東相關救災資源，再跟高雄市長陳其邁通電話時，也請高雄市支援消防及後送醫療，目前高雄共出動19車53人及機器人2部支援屏東。

屏東縣消防局表示，到晚間9時為止，有一位消防弟兄救出後OHCA，3位弟兄及7位員工失聯，後送病患計82人，分別送往屏基14位、屏榮31位、寶健16位、部立屏東13位、國軍屏東3位、國仁1位、高雄長庚3位及小港醫院1位。

▲屏縣府秘書長邱黃肇崇趕往各醫院探視傷者。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏縣府秘書長邱黃肇崇趕往各醫院探視傷者。（圖／屏東縣政府提供）
縣府表示，傷患名單及所在醫療院所，也分別放在屏東縣政府最新消息、愛屏東臉書，供家屬查詢，並由秘書長邱黃肇崇趕往各醫院探視傷者，社會處社工、衛生局心理諮商師成立的家屬關懷中心，以一戶一社工進行關懷；並要求環保局立即偵測周邊空氣品質，並無有害氣體，後續亦將持續監控空污情形，萬一空品超標，應立即對週邊居民提出預警。

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