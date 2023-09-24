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未來少女專訪／力安、雨璇曝最終錄影心情　希望能對黑曜精靈改觀

▲「黑曜精靈」力安（右）、雨璇分享最後一次錄影心情，力安直言希望最後一集能讓大家對「黑曜精靈」改觀。（圖／記者葉政勳攝）
▲「黑曜精靈」力安（右）、雨璇分享最後一次錄影心情，力安直言希望最後一集能讓大家對「黑曜精靈」改觀。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕／專訪

王牌製作人詹仁雄在今年夏天推出全新女團養成節目《未來少女》，「黑曜精靈」由張瑄、Emma、雨璇、紫嫣、名慧、力安、郭郭、依沛、采婕組成。其中力安、雨璇接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到參與錄製《未來少女》的心情，雨璇感嘆有點感傷，力安回想最後一次錄影的感受，希望節目播出後大家能對「黑曜精靈」改觀。

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黑曜精靈與幻藍小熊聯盟端出表演舞台，力安、雨璇分享在練習時，剛好幻藍小熊的金姊有一隻狗狗，力安也有一隻狗，兩團在練習時，一播音樂力安的狗竟然開始「高歌」，有趣的是，歌曲一停，狗狗的歌聲也停了，讓兩人覺得非常有趣。力安、雨璇提到與幻藍小熊合作時，覺得雙方個性滿合的，「合作得很融洽，都善於聽別人的意見，每個人也直來直往，互相給予建議。」

▲「黑曜精靈」力安、雨璇分享最後一次錄影心情。（圖／記者葉政勳攝）
▲力安、雨璇分享先前與幻藍小熊合作的心情。（圖／記者葉政勳攝）
日前《未來少女》節目已經錄製完最後一集，力安、雨璇回顧錄影、比賽的過程，雨璇直言：「時間過很快，過程中不會覺得時間過那麼快，這三個月就這過去了。」她表示有點感傷，雖然沒有哭，但心裡總覺得哪裡怪怪的；力安透露，錄製當天滿快樂的，「那天順利完成表演，很開心這集播出之後可以對黑曜精靈改觀。」

看著這一路以來的努力，力安認為自己成長最多的部分是面對鏡頭的從容感，可以更快抓到鏡頭，還有面對舞台的從容度、自然度，「我不會那麼緊張了，也學到更多的表演方式。」雨璇則說：「我變得比較勇敢，我是一個比較害羞的人，經過這一次這三個月，越來越能夠在台上表現自己，用來越有自信。」雨璇也不忘提到，力安從不緊張開始，成了一直說「沒事啦」那個人，「我是一個超級容易緊張的人，她在後台超級鼓勵我！」現在雨璇已學會透過深呼吸，讓自己的心跳下降，使自己不要那麼緊張。

▲「黑曜精靈」力安、雨璇分享最後一次錄影心情。（圖／記者葉政勳攝）
▲力安（右）、雨璇提到各自在節目中成長的地方。（圖／記者葉政勳攝）
如今快要從《未來少女》畢業，力安提到已經於清華大學畢業，未來會全心投入演藝事業，「精進我的唱歌、跳舞、創作，希望能在演藝圈好好發展。」至於未來會不會去其他國家讀書，她笑說如果有機會的話，滿想去體驗看看，「在國外生活幾個月，身邊沒有一樣語言的人，我朋友就是這樣，希望會有不一樣的成長。」而雨璇目前還在就讀大二，所以想要把學業顧好，演藝事業也能夠兼顧。

力安其實也是出道女團Per6ix的成員之一，從Per6ix到「黑曜精靈」，她分享心態上的轉換，「是一個新的開始，給我自己新的開始，從零開始起步，我心態比較像是，我之前發生過的事情，讓我經驗更豐富。」她也提到，先前Per6ix一年沒發歌，曾讓她自我質疑：「選擇演藝圈這條路是對的嗎？我放棄國外學業，當時在台灣一無所有，懷疑是不是選錯路。」幸好有了參與節目的機會，她感激的說：「我真的很喜歡做這一行，希望以後可以一直走下去。」

▲「黑曜精靈」力安、雨璇分享最後一次錄影心情。（圖／記者葉政勳攝）
▲力安是女團Per6ix成員之一，去年整年沒發片，一度讓她陷入自我懷疑。（圖／記者葉政勳攝）

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