杭州亞運／《傳說對決》亞運分組要注意香港　選手默契佳有望衝牌

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這一次抽籤，我們和寮國及香港分在一組，雖然香港並不好打，但若能順利從小組賽突圍，就很有機會能前進四強，增加為台灣爭取到一面獎牌的機會。
黃國智表示，其實台灣選手在打會戰方面的能力不會輸其他隊伍，主要還是看比賽中的細節能否做好，所以這一段時間維持了相當密集的訓練，讓他們去融入這個版本。
他也表示由於這次是由BRO Esports戰隊代表出征，因此默契和溝通一定是夠的，但主要還是擔心這次為了亞運所使用的「王者榮耀/傳說對決」融合版本，在機制、操作、世界觀皆和之前的有很大的不同，選手還需要去認識和熟悉。
至於在亞運這種大型綜合賽事上出戰，對於平時較多是在線上賽交手的電競選手來說會不會有怯場、緊張的狀況？對此黃國智直言無須擔心，「其實我們選手線下賽也打過不少了，包過聯賽的冠軍戰和出國打的世界賽，光次數就有4次，所以我們對那種氛圍不陌生。」
中國是本屆《傳說對決／王者榮耀》最強的隊伍，好消息是中華隊應該最快要到決賽才會和他們交手，其他隊伍的強敵包括香港、澳門這些有國內聯賽的隊伍。
完整籤表方面：
A組 - 緬甸、吉爾吉斯、澳門
B組 – 中華隊、寮國、香港
C組 - 塔吉克、烏茲別克、越南
D組 - 菲律賓、泰國
八強淘汰賽種子隊伍：
上半區：
馬來西亞 - B1
哈薩克 - C1
下半區：
中國 - A1
尼泊爾 - D1