補班日星巴克咖啡「買1送1」　可不可、五桐號7大手搖飲也買1送1

補班日超商撒優惠！全家霜淇淋買1送1、咖啡12元　7-11美式買1送1

▲補班日超商拼優惠，全家有美式、抹茶拿鐵買1送1，霜淇淋也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲補班日超商拼優惠，全家有美式、抹茶拿鐵買1送1，霜淇淋也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（23）日迎來2023年最後一個補班日，4大超商拼優惠，包括全家有特濃美式、抹茶拿鐵買1送1優惠，還有APP補班日當天限定的，義式濃縮咖啡10杯168元，搭配自帶杯折扣5元，單杯只要12元還可以寄杯，也別錯過最受歡迎的全家霜淇淋，使用指定電子支付享買1送1限定優惠；7-11優惠亮點包括，一日限定的思樂冰買1送1，還有精品美式、氣泡珍珠椰果買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家
📍APP｜9月23日限定
◾行動隨時取推出義式濃縮咖啡10杯168元（原價35元，平均17元），每會員限購2組

📍門市｜即起至9月24日
◾大杯特濃美式買1送1
◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1
◾霜淇淋買1送1（限全盈+PAY支付）

📍門市｜即起至10月17日
◾買Let’s Café全品項，皆享第二杯半價優惠（可出示APP寄杯）
◾免費租借循環杯，可享特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價外，限時獲得抽獎券，抽30杯單品拿鐵或仙德曼保溫杯1+1

▲全家「康康五」9月22日至9月24日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」即起至9月24日限時登場，門市有美式、抹茶拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月23日限定
◾️思樂冰果漾蘋果蘇打大杯買1送1
◾️霜淇淋買1送1（限icash Pay）

📍門市｜即起至9月24日限定
◾️CITY PRIMA大杯精品美式買1送1
◾️水果氣泡珍珠椰果買1送1
◾️7-11酷聖石複合店，指定冰品買1球送1球

📍門市｜9月27日至10月1日
◾️濃萃美式／濃萃拿鐵同品項享買2送2
◾️不可思議咖啡，大杯冠軍美式買1送1

▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11將發動濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
▲7-11優惠亮點包括，一日限定的思樂冰買1送1，還有精品美式、氣泡珍珠椰果買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍APP｜9月24日前
◾️特濃美式買7送5（55元、平均33元）
◾️特濃拿鐵買7送4（65元、平均42元）

🟡OK超商
📍門市｜9月23日前
◾️大杯莊園級美式買2送1（原價45元、平均30元）
◾️大杯莊園級拿鐵買2送1（原價55元、平均37元）

2023最後補班日！全家咖啡「10杯168元」可寄杯　霜淇淋也買1送1

今起喝到補班日！全家霜淇淋、美式「買1送1」　超商咖啡買2送1

補班日優惠偷跑！全家霜淇淋、咖啡買1送1　7-11思樂冰買1送1

補班日提神先喝！全家濃美式、拿鐵買1送1　7-11咖啡也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞