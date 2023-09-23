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台灣今年可能暖冬又暖秋
台灣大學天氣研究團隊執行長林得恩的氣象粉專指出，在聖嬰年的冬天時，由於東北季風減弱，常導致北方冷空氣南下機會降低，聖嬰年暖冬發生機率稍高於平常 30%，也就是說，今年可能暖冬又暖秋。
目前全球海溫和大氣環流最新監測資料顯示，聖嬰訊號持續增強發展，評估今年冬季有超過7成以上的發生機率。日本氣象廳JMA也指出，這次聖嬰現象有 90% 的可能性將會持續到北半球冬季中期至 2024 年。
入秋後長者應嚴防熱傷害
國健署也提醒，時序已漸入秋季型態，仍有部分縣市出現氣溫高於 36 °C ，在夏秋季節轉換之際，容易因輕忽高溫而造成熱傷害，特別是幼童及中老年長者等高危險族群要避免於戶外曝曬。
三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡長期呼籲，要預防年長者熱傷害可以注意，年長者對溫度感受、溫度調節功能比年輕人差，且常有慢性病，加劇散熱困難，某些慢性藥物可使會導致缺水或抑制排汗功能。
年長者預防熱傷害 7 點
1. 飲用足夠水分：各種熱傷害幾乎都和缺水有關，在夏天縱使不渴也要喝水或運動飲料，但須避免飲用含酒精或咖啡因之飲料，反而會造成利尿。患有心臟病或水腫的年長者需依照醫師指示服用適量水分。
2. 穿著恰當之服裝：天氣熱時候，穿著色淺、質輕薄、寬鬆易透氣衣服，戴寬邊帽或撐陽傘。
3. 避免在早上十點至下午四點間待在戶外。
4. 天氣熱時避免在戶外做劇烈運動。
5. 注意熱指數：當溼度高時，汗水不易蒸發散熱，不要只注意氣溫，還要注意濕度，由溫度和濕度計算出之熱指數才能代表體感溫度，熱指數（heat index）查詢。
6. 天氣熱時開冷氣，家中無冷氣者天氣熱時可待在有冷氣之公共場所，或待在家裡沖冷水或泡冷水。
7. 了解熱傷害之警訊：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、食慾不振、呼吸快、心跳快，臉色蒼白，虛弱，全身無力。有這些症狀需立即尋求協助。
1.資料來源:林老師氣象站
2.資料來源:中央氣象局聖嬰現象
3.諮詢專家:三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 今年不僅暖冬還可能暖秋！遇聖嬰現象增強，防熱傷害注意 7 點