高球／史密斯霸氣尋求衛冕　無懼風勢繳出最低桿、領先群雄

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台灣杭州亞運國手業餘選手蘇晉弘打出70桿，台灣職業球員何祐誠交出68桿，與另外四位外籍選手同以兩回合總桿低於標準桿九桿的135桿，暫並居第十一位。
這項比賽於9月21日至24日進行四回合72洞比賽，有23國144位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金13.5萬美元 (約合台幣418.5萬元)。
兩回合結束，大會取總桿低於標準桿三桿的141桿內共計69位選手晉級後兩回合決賽，晉級決賽的兩回合桿數也創下賽史最低紀錄，2016及2019年比賽的晉級成績均是低於標準桿一桿。
去年冠軍澳洲的史密斯說，風勢較大，風向多變，攻果嶺那桿比較無法打高，停靠近洞口，同時也需要更大的耐性，能夠打出這樣的好成績，「我已經覺得很棒，本來我只打算打出紅字就很好了！」
他指出，頂著尋求連冠的光環當然是不錯的記憶與感覺，「不過去年是去年，今年是今年，很多狀況都不一樣了，場地也改變了很多，很多事情都可能發生，所以我會繼續保持水準，打出好球與維持推桿手感到最後一洞。」
並列第二的印度布拉今天在第一洞就以木桿與六鐵打下老鷹，雖然第二洞吞下柏忌，可是後面又靠精準的擊球，連抓二鳥，整場發揮都很好，製造了不少抓鳥機會。
他曾於2012年奪冠，不過他說那是11年前的事了，目前他要做的事就是打好每一桿與每一回合，前兩回合感覺都不錯，目前是後兩回合決賽繼續複製好成績，追求最佳名次。
落後領先者兩桿丶暫並列第四的李玠柏今天抓七隻小鳥及一個雙柏忌，一下場連兩洞就以24呎及18呎抓下二鳥，四個五桿洞也拿下三鳥，其中第18洞是兩桿上果嶺，有一記24呎的老鷹推桿機會，雖然沒進但也順利再抓下一鳥。而唯一失誤是在第五洞三桿短洞，距離與風向判斷失誤，打大了執行也不理想，三桿才上果嶺，兩推進洞吞下雙柏忌。