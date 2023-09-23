補班日星巴克咖啡「買1送1」　可不可、五桐號7大手搖飲也買1送1

補班日8家速食披薩優惠！頂呱呱買1送1、必勝客「圈圈披薩」99元

▲頂呱呱推出烤腿雙人餐299元，另有紅茶雪泥、35元飲品同品項買1送1。（圖／頂呱呱）
▲頂呱呱推出烤腿雙人餐299元，另有紅茶雪泥、35元飲品同品項買1送1。（圖／頂呱呱）

記者黃韻文／綜合報導

今（23）日是2023年最後一個補班日，正是補10月7日調整放假，撐過就迎來下周3天中秋節連假，以及4天國慶日連假。補班補課最適合大吃大喝，幫「連六」的自己打氣加油，麥當勞、肯德基、必勝客等速食都推出補班優惠，買一送一好康少不了，《NOWnews今日新聞》整理8家速食補班優惠一覽。

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🟡麥當勞：美式買5送3、那堤買4送2
台灣麥當勞推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，單點兩塊140元、套餐205元，即起開賣至10月24日。歡樂送同步有好康， 單筆消費滿350元隨餐附贈杯墊，共有大麥克、可樂、薯條、雪碧4種造型。

麥當勞LINE官方帳號商品券優惠

📍即起至10月3日
◾經典美式買5送3，量購價240元、平均30元，6.3折。
◾經典那堤買4送2，量購價300元、平均50元，6.7折。

📍9月27日至10月3日
◾6塊麥克鷄塊＋小薯＋中可99元，省43元。
◾10塊麥克鷄塊＋小薯＋中可109元，省73元。
◾勁辣雞腿堡＋小薯＋中可109元，省44元。
◾大麥克＋小薯＋中可109元，省44元。

▲台灣麥當勞明開賣花椒新品「大紅袍香麻炸雞腿」！歡樂送消費滿額隨餐附贈暖心杯墊，大麥克、薯條共4款；LINE好友獨家優惠「咖啡買5送3」、「6塊雞塊餐」特價99元開搶。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「大紅袍香麻炸雞腿」單點兩塊140元，經典套餐205元。（圖／台灣麥當勞提供）
🟡肯德基：下午茶套餐爽吃69元

◾「炸雞蛋撻桶」優惠代碼50390：咔啦脆雞×4＋上校雞塊4塊＋大份香酥脆薯＋蛋撻禮盒＋中杯百事可樂×2＝399元

◾優惠代碼40426：雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻×2＋小杯茉莉綠茶＝69元

◾優惠代碼40432：咔啦雞腿堡＋上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋小可＝149元

🟡頂呱呱：紅茶雪泥、飲料買1送1

📍即日起至9月24日
◾中杯紅茶雪泥買1送1
◾35元飲品同品項買1送1
◾買超值套餐或中秋套餐，可10元加購原味雞腿或辣味雞翅。

📍即日起至10月1日
◾秋嗨嗨烤腿雙人餐299元，6.7折（原價444元）
含無敵烤腿＋原味炸雞＋原味雞腿＋呱呱包＋地瓜薯條＋2杯35元飲品

◾爽嗨嗨辣味獨享餐189元，7.5折（原價253元）
含辣味炸雞2塊＋雞脖子＋35元飲品

▲即起至10月1日有中秋限定套餐。（圖／頂呱呱）
▲即起至10月1日有中秋限定套餐。（圖／頂呱呱）
🟡摩斯漢堡：咖啡加1元多1杯

◾火腿歐姆蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶69元（原價80元），可用25元加購3個方塊薯餅。

◾中杯摩斯咖啡加1元多1杯，5.1折（原價100元、特價51元）

◾蒟蒻冰紅茶加10元點心2選1（方塊薯餅3個、可樂餅）

▲即日起至9月25日門市享3大優惠。（圖／摩斯漢堡）
▲即日起至9月25日門市享3大優惠。（圖／摩斯漢堡）
🟡必勝客
PK雙饗卡APP限定，外帶買大送大、外送買大送小，10月1日前可用99元加購中秋限定的「月亮圈圈披薩」。

▲愚人節開賣的單圈芝心圈圈，中秋節回歸「月亮＋圈圈」團圓合體了。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲月亮圈圈披薩加購價99元。（圖／翻攝自必勝客FB）
🟡拿坡里炸雞
即日起至10月11日
◾2隻戰斧雞腿139元，6.3折（平均單隻原價110元、特價70元）
◾4隻戰斧雞腿269元，6.1折（平均單隻原價110元、特價67元）
會員憑三商i美食卡優惠券，戰斧雞腿2隻110 元，領券時間至9月30日，兌換時間至10月5日。

🟡21PLUS、21風味館
即日起至9月30日期間，買21香草烤雞送8吋起司烤餅1塊、2杯蜂蜜綠茶，等於免費升級套餐。台大微風、21TOGO不適用優惠，而新店家樂福、經國家樂福、八德、烏日改贈送紫玉地瓜球5顆、雞肉洋蔥圈、2杯蜂蜜綠茶。

🟡SUBWAY
新口味「青花椒烤雞腿堡」即日起開賣至11月28日，買新口味套餐搭配可口可樂，有機會抽中價值萬元小米電動滑板車，或是可口可樂隨行杯。

▲6吋青花椒烤雞腿堡升級套餐，搭配招牌現烤餅乾以及任一可口可樂系列飲品，178元。（圖／SUBWAY提供）
▲6吋青花椒烤雞腿堡升級套餐，搭配招牌現烤餅乾以及任一可口可樂系列飲品，178元。（圖／SUBWAY提供）

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