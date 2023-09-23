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屏東工廠爆炸！累計99人受傷送醫、4消防員殉職　尚有6民眾失聯

▲22日，明揚國際科技公司，位於屏東科技園區的工廠，突然發生爆炸起火，第一批進入救援的消防員（屏東分隊4人、屏二分隊7人）共11人，因現場發生二度爆炸，導致建築內部坍塌，造成4名消防員不幸殉職，累計99人輕重傷，截至目前為止，仍有6位民眾失聯。（圖／民眾提供）
▲22日，明揚國際科技公司，位於屏東科技園區的工廠，突然發生爆炸起火，第一批進入救援的消防員（屏東分隊4人、屏二分隊7人）共11人，因現場發生二度爆炸，導致建築內部坍塌，造成4名消防員不幸殉職，累計99人輕重傷，截至目前為止，仍有6位民眾失聯。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

22日，明揚國際科技公司，位於屏東科技園區的工廠，突然發生爆炸起火，警消獲報後趕抵救援，但因現場存有大量烷、天然氣等化學物品，導致爆炸情況持續發生，而第一批進入救援的消防員（屏東分隊4人、屏二分隊7人）共11人，因現場發生二度爆炸，導致建築內部坍塌，造成4名消防員不幸殉職，累計99人輕重傷，截至目前為止，仍有6位民眾失聯，仍持續搜救中。

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據了解，屏東工廠爆炸起火後，屏東警消立刻出動大量人車搶救，但第一批進入救援的消防員，剛剛佈水線灌救，就發生二度爆炸，隊員賴俊儒重傷送醫不治，送醫時因面部焦黑難以辨識，家屬悲慟心碎，賴父更要求驗DNA鑑定；另外2名林姓隊員插管治療、4人嚴重燒燙傷、盧姓隊員左前臂斷肢、陳姓、鍾姓與施姓3名隊員在爆炸後失聯，直到23日凌晨1點才被救出，均不幸殉職。

爆炸事件發生後，不包括消防員在內，共釀99人受傷送醫，對此，屏東縣消防局長許美雪表示，因建物內部有烷、天然氣，消防員射水後才瞬間爆炸，導致內部建物東西倒塌並壓住部分人員，目前最初爆炸原因未知，第一要務為先救出受困民眾，而截至目前為止，仍有6位民眾失聯。

▲22日，明揚國際科技公司，位於屏東科技園區的工廠，突然發生爆炸起火，第一批進入救援的消防員（屏東分隊4人、屏二分隊7人）共11人，因現場發生二度爆炸，導致建築內部坍塌，造成4名消防員不幸殉職，累計99人輕重傷，截至目前為止，仍有6位民眾失聯。（圖／民眾提供）
▲22日，明揚國際科技公司，位於屏東科技園區的工廠，突然發生爆炸起火，第一批進入救援的消防員（屏東分隊4人、屏二分隊7人）共11人，因現場發生二度爆炸，導致建築內部坍塌，造成4名消防員不幸殉職，累計99人輕重傷，截至目前為止，仍有6位民眾失聯。（圖／民眾提供）


 ★累計傷患名單：

▲屏東工廠爆炸。（圖／翻攝畫面）
▲屏東工廠爆炸目前釀99人送醫。（圖／翻攝畫面）

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