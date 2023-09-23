爭奪克里米亞！烏軍彈襲黑海艦隊總部　威脅「切成香腸薄片」

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俄羅斯國防部聲稱，1名軍人在塞凡堡（黑海艦隊的主要基地）的襲擊事件後失蹤，俄國的防空系統擊落了5枚飛彈。
烏克蘭空軍司令米科拉·奧列什丘克（Gen Mykola Oleshchuk）在Telegram上表示，「我們告訴過你會有更多（攻擊）」。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksii Danilov）則警告稱，未來針對俄羅斯軍事設施的打擊行動中，黑海艦隊可能會「像義大利香腸一樣被切成薄片」。
對克里米亞的攻擊具有戰略意義，其中黑海艦隊不僅是俄國攻擊烏克蘭的重要戰力，也是俄羅斯在該地區數百年軍事存在的重要象徵，甚至在俄羅斯2014年吞併克里米亞半島之前，就已依據租賃協議，將其總部設在了克里米亞。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）亦多次表示必須控制克里米亞，以防止其落入西方手中，並多次威脅要藉黑海艦隊封鎖烏克蘭出口糧食的航線。
分析認為，儘管烏克蘭在前線反攻的進展緩慢，但仍可藉著在克里米亞的行動，對俄羅斯軍隊造成嚴重損害，包含克里米亞大橋等重要標的，並破壞俄羅斯為前線提供補給的後勤能力。
烏克蘭軍方發言人指出，黑海局勢仍然緊張，烏克蘭要摧毀敵人在克里米亞的所有能力，而這還有很長的路要走。
烏克蘭南部安全與國防部隊發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）也表示，俄羅斯意識到自己位於黑海的基地不再安全，爆炸還將持續。
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