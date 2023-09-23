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屏東4消防員殉職！消防署、台中消防局「官網變黑白」沉痛哀悼

▲屏東4消防員殉職！消防署、台中消防局「官網變黑白」沉痛哀悼。（圖／翻攝畫面）　
▲屏東4消防員殉職！消防署、台中消防局「官網變黑白」沉痛哀悼。（圖／翻攝畫面）　

記者林盈君／綜合報導

22日，明揚國際科技公司位於屏東科學園區的工廠，突然發生爆炸起火事件，共釀99人受傷送醫（92民眾+7消防員），又因現場二度爆炸，造成4名消防員殉職。22日深夜，內政部消防署、台中市消防局，將官網換成黑白色調，表達對殉職的消防員不捨，也盼為傷者集氣，截至目前為止，尚有6位民眾失聯，搜救行動持續進行中。

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▲屏東縣今（22）日晚間發生工廠火警，造成多名人員傷亡。（圖／翻攝畫面）
▲22日，明揚國際科技公司位於屏東科學園區的工廠，突然發生爆炸起火事件，共釀99人受傷送醫（92民眾+7消防員），又因現場二度爆炸，造成4名消防員殉職。（圖／翻攝畫面）
據了解，爆炸發生後，屏東消防局共派遣34車、66人前往現場救援，而第一批進入火場的消防員（11人），才剛佈水線灌救就發生二度爆炸，內部建築瞬間坍塌，1名賴姓消防員傷重送醫不治，更有3名消防員失聯，23日凌晨，終於尋獲3消防員遺體。而救援火場過程中，還一度發生多起爆炸，火勢全面燃燒，搜救難度再增加，火勢持續延燒至二廠，消防隊當下只能先行後撤，待火勢稍減又進入救援。

對此，台中市消防局表示也哀悼「今晚傳來惡耗，屏東消防同仁在搶救工廠火警中，有同仁不幸英勇殉職及受傷了，工廠內部危險物品瞬間爆炸、瞬息萬變！別人的出口，永遠是我們的入口！台中消防向屏東消防學長致敬，謝謝您守護大家的安全」。網友們也心痛不捨，紛紛表示「消防的工作，是很艱難的任務」、「默默祈禱一切平安，消防員安全歸隊」、「好難過不捨」、「真的讓人心痛」。


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