▲誰說年輕人不會洗腎？ 7 大地雷族群當心…腎臟病防治基金會攜手 PaGamO 破除迷思，舉辦衛教電競賽事 10 月開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
腎臟病防治基金會營運長吳苡璉指出，不少人認為「腎臟病是老年人的病」，其實不然。臨床上雖然年輕族群得到腎臟病的比例較低，但過往也會發現年輕的腎友，在健康檢查中發現腎功能異常，然而病人自覺年輕，加上慢性腎臟病前期幾乎沒有症狀，因此忽略追蹤，但繁忙的工作及不正常的飲食習慣，讓腎功能快速惡化，她提醒年輕族群要正視每次有健康檢查的機會，最重要的是檢查後的報告要認真閱讀並詢問專業意見，有異常就要積極追蹤，才能避免疾病的發生。
慢性腎臟病高危險 7 大族群
吳苡璉列舉，慢性腎臟病的高危險群有個口訣叫做「胖唐老鴨要痛死（胖糖老壓藥痛史）」，代表肥胖、糖尿病、老年、高血壓、用藥、痛風、家族史等，都是慢性腎臟腎病的高風險因子。
而年輕族群需要特別注意的是家族病史的問題，如果家人有罹患過慢性腎臟病的人，罹患的機率也會比一般人高，需要特別注意自己的腎功能。
另外，肥胖問題也是年輕族群會容易面臨的問題，計算 BMI 時，只要結果大於 27 就屬於肥胖體位，許多人為了快速變瘦，會使用坊間來路不明的減重藥物，長期使用後反而對腎臟造成負擔，解決肥胖問題應該要諮詢專業醫師，在醫師的建議下使用正規合法的藥物，才不會得不償失。
兒童也會罹患慢性腎臟病
兒童罹患慢性腎臟病的成因和成人不同，大多來自於先天疾病的發生，包含先天性水腎、腎發育不全、膀胱輸尿管逆流等。
現在校園都有將尿液篩檢列入常規的檢查，針對國小一年級、四年級及國中一年級，進行尿液檢查，有助於提早發現孩童的腎臟疾病，另外針對日常飲食也需要透過教育向下扎根，培養良好的護腎習慣，避開傷腎地雷。
吳苡璉提醒，吸菸、飲酒、熬夜、不運動等等都是不良的生活習慣，過度攝取加工食品、含糖飲料又不喝水，經年累月下，就有可能會得到慢性疾病如糖尿病、代謝症候群，同時也會增加罹患慢性腎臟病的機率。
護腎習慣從兒時及家庭做起
腎臟病防治基金會在前幾年，都是針對成人推廣慢性腎臟病的衛教，但逐漸發現成人的生活習慣不容易被改變，因為許多習慣是從小就已經養成，這也促使基金會開始針對國小階段推廣腎臟病防治的衛教，幫助孩童學習正確的生活習慣，並著重在健康知識與生活的連結，例如一天應該要喝多少水，學習看懂食品的營養標示、不憋尿以及衛生紙擦拭等衛生習慣，都會在課程中帶給孩童，也會安排運動課程，讓他們從體能活動中得到快樂，並將這些運動習慣融入在生活中。除了校園講座，基金會也舉辦夏令營等活動，帶著孩子落實「85110」健康密碼，睡滿 8 小時、天天 5 蔬果、使用四電 (電腦、電視、電動、手機) 小於 1 小時、每天運動 1 小時、0 含糖飲料，讓孩童從小就對腎臟病防治有扎實的基礎認知。
腎臟病防治結合電競比賽扎根教育
腎臟病防治基金會今年也與臺灣阿斯特捷利康 (AZ)、線上遊戲學習平台 PaGamO 合作舉辦「腎鬥士永恆保衛戰」，以向下扎根的教育理念，將艱澀難懂的醫學常識結合電競，變成中小學的學童遊戲，建立腎臟病防治概念。
PaGamO 利用數位科技讓多人在同一時間、同一平台上進行遊戲競爭，形成多人互動的學習模式，讓孩童在答題中同時理解腎臟健康知識，答題後提供即時回饋與獎勵機制，形成一種正面循環。
三階段賽事暖身任務開跑
本次遊戲任務搭配的特殊虛寶，提升誘因與滿足孩童熱愛蒐集遊戲地形的慾望，並將慢性腎臟病相關知識設計成是非題、單選題與複選題形式、閱讀題組與情境題，包裝成限時遊戲任務。
電競賽採混齡的報名模式，並使用暖身任務三階段，在腎病專家協助下將知識點依序從我的餐盤、看懂營養標示、理解加工食品的危害等議題鋪陳，讓孩童更理解在日常生活中保持健康習慣的重要性。從小建立好的養腎觀念，就能避免疾病的發生，讓你幸福健康一輩子。
電競賽初賽將於 10 月 13 日至 10 月 16 日展開；決賽則以實體賽事進行，將可在現場感受緊張刺激的氛圍。歡迎大朋友小朋友一起來報名參加，快樂遊戲的過程也能學到保養腎臟的小知識。
- 活動網址：https://esports.pagamo.org/register/2023kidney/information
- 參加對象：
- 個人隊伍_不限年齡皆可參加
- 團體隊伍_一位國小3-6年級學生加一位13歲（含）以上的青少年或成人
- 報名時間：2023/08/22 - 2023/10/02
- 活動時間：2023/10/13 中午12點至2023/10/16 晚上9點止
文／謝承恩 圖／巫俊郡