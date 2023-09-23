新北八里又見鯨豚擱淺 小抹香鯨疑遭螺旋槳割傷送八斗子安置
繼日前一條長2.24公尺的雄性糙齒海豚擱淺在新北市八里區挖子尾沙灘，經搶救7日後因身體感染敗血嚴重離世，昨（22）日傍晚又在八里北堤沙灘接獲鯨豚擱淺，新北市動保處立即通知新北救難協會動員人力，將體長3.03公尺的成熟小抹香鯨搬運到沙灘車再接駁到中華鯨豚協會卡車，運送八斗子岸置中心檢查、安置，待身體休養、體力復原再擇期野放。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動保處表示，擱淺鯨豚經確認為成年小抹香鯨，體長3.03公尺，檢測呼吸每5分鐘14次，心跳每分鐘50下，持續緊張舉尾、躁動，呼吸淺弱，有嗆水跡象，脖子消瘦，有營養不良傾向；左側身體及胸鰭有數道被切割的線性傷痕，最長達60公分，研判可能是螺旋槳所傷，傷口內部是否完全癒合，有無感染發炎，須待進一步檢查確認。
新北市政府動保處說到，後續將進行漂浮試驗、血檢、X光等細部檢驗，明日中午將有初步結果，協會建議做完整體評估，瞭解動物實際狀況，確認身體狀況達野放標準，再安排野放，已通知船隊待命，並隨時注意海象，一旦接獲野放通知，海象允許下，立即出海野放。
新北市政府動保處指出，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；因鯨豚、海龜救援具有專業性，民眾若發現鯨豚、海龜擱淺，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，以免造成自身或動物傷害，可請撥打118或新北市動保處專線02-29596353，共同維護野生動物保育工作。